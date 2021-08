Atletiek ·

Een verrassing in de vijfde serie van de 200 meter! Shericka Jackson, de nummer drie op de honderd meter, zal zich voor de kop slaan. Ze kan op haar favoriete onderdeel in de halve finales niet in actie komen. De Jamaicaanse houdt namelijk bewust in en wordt in de laatste meters geklopt door de Italiaanse Dalia Kaddari.