Baanwielrennen 路

China rijdt een wereldrecord!聽De Chinezen waren al topfavoriet op deze teamsprint en bevestigen dat nog maar eens. Bao en Zhong snellen naar het wereldrecord in 31,804 seconden! Nederland gaat strijden om het brons, het is nog even afwachten of dat tegen Duitsland of Rusland is.