Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen pakten vijf jaar geleden in Rio de Janeiro nog brons, maar in Tokio kwamen de beachvolleyballers niet bij die prestatie in de buurt. De twee verloren zondag in de achtste finales met 21-17 en 21-19 van de Noren Anders Mol en Christian Sørum.

Toch vonden de Nederlanders dat ze zichzelf weinig konden verwijten. "We hebben echt geknokt voor wat we waard zijn, hebben alles gegeven en volle bak gespeeld", zei Brouwer, die het moeilijk vond om aan te geven waar ze het hadden laten liggen tegen het Noorse topduo.

"Onze coach vraagt vaak wat we anders hadden gegaan als we de wedstrijd opnieuw hadden mogen spelen. Maar dat vind ik lastig nu. We pakten gewoon te weinig punten weg op hun service en de blocks van Mol zijn zo goed. Misschien hadden we Sørum meer moeten opzoeken."

Brouwer en Meeuwsen, die als zevende waren geplaatst, hadden het niet getroffen met de loting voor de achtste finales. Mol en Sørum voeren de plaatsingslijst aan en werden al drie keer Europees kampioen.

Toch zag Brouwer dat niet als een nadeel. "Het was juist een mooie uitdaging om van ze te winnen op dit podium. Ik heb het helemaal niet als angst ervaren. Of je die jongens nou nu treft of later, je weet dat je dit soort teams een keer tegen gaat komen."

Of de twee over drie jaar op de Spelen van Parijs nog een duo vormen, weten ze nog niet. "Maar op dit moment hebben we niet de intentie om ermee te stoppen", aldus Meeuwsen. "Daar ben ik totaal niet mee bezig. Het liefst pak ik nu de koffer en zit ik over een half uur in een vliegtuig. Ik heb hier niks meer te zoeken."