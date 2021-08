Het hoogspringen voor de mannen op de Olympische Spelen in Tokio heeft twee winnaars opgeleverd. De Italiaan Gianmarco Tamberi en de Qatarees Mutaz Essa Barshim besloten het goud te delen.

Tamberi en Barshim stonden na de laatste sprong gelijk - beiden sprongen over 2,37 meter - en mochten zelf bepalen wat ze gingen doen: een jump-off of het goud delen. Ze kozen voor het tweede en vlogen elkaar huilend in de armen.

Doordat Tamberi en Barshim het niet aandurfden om een jump-off te doen, waarin één van hen naast het goud zou grijpen, werd het zilver niet uitgedeeld. De Belarus Maksim Nedasekau legde beslag op het brons.

Ook bij het hinkstapspringen voor de vrouwen vond er een bijzonder moment plaats. De Venezolaanse Yulimar Rojas pakte de olympische titel in een nieuw wereldrecord. De oude topprestatie stond al sinds 1995.

Rojas sprong bij haar laatste poging, toen ze al verzekerd was van het goud, 15,67 meter en verbeterde daarmee het wereldrecord van de Oekraïense Inessa Kravets, die 26 jaar geleden 15,50 meter noteerde.

De 25-jarige Rojas was als tweevoudig wereldkampioen de grote favoriet voor de titel in Tokio. De Portugese Patricia Mamona eindigde met 15,01 meter als tweede en de Spaanse Ana Peleteiro werd met 14,87 derde.