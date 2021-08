Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn zondag uitgeschakeld in de achtste finales van de Olympische Spelen in Tokio. Het Nederlandse koppel, dat vijf jaar geleden nog brons won in Rio de Janeiro, verloor in twee sets van de Noren Anders Mol en Christian Sørum: 17-21 en 19-21.

De 31-jarige Brouwer en de twee jaar oudere Meeuwsen kwamen al dramatisch uit de startblokken en keken in de eerste set voortdurend tegen een achterstand aan. Het eerste bedrijf ging dan ook met 17-21 naar Mol en Sørum, die de laatste drie Europese titels veroverden en tweede op de wereldranglijst staan.

Brouwer en Meeuwsen hielden in de tweede set lang gelijke tred met de Noren, maar in de slotfase van de partij moesten de Nederlanders alsnog het hoofd buigen, waarmee hun toernooi roemloos ten einde kwam: 19-21.

Vijf jaar geleden veroverden Brouwer en Meeuwsen nog brons op de Spelen van Rio de Janeiro, toen ze de troostfinale wonnen van de Russen Viacheslav Krasilnikov en Konstantin Semenov. Het was de eerste Nederlandse beachvolleybalmedaille op een Olympische Spelen.

Met de eliminatie van Brouwer en Meeuwsen zijn alle Nederlandse beachvolleybaldeelnemers uitgeschakeld in Tokio. Raïsa Schoon en Katja Stam sneuvelden zaterdag in de tussenronde, terwijl voor Madelein Meppelink en Sanne Keizer de groepsfase het eindstation was.