De Belarussische atlete Krystsina Tsimanouskaya zegt zondag bijna noodgedwongen Japan te hebben moeten verlaten. De deelneemster aan de Olympische Spelen zou tegen haar wil naar het vliegveld in Tokio zijn gebracht omdat ze kritiek had op coaches van de nationale atletiekploeg.

De 24-jarige Tsimanouskaya zegt op het vliegveld naar de Japanse politie te zijn gestapt. Die zou hebben voorkomen dat ze daadwerkelijk moest vertrekken. "Ik blijf hier", liet ze aan persbureau Reuters weten.

Daarnaast vraagt ze het internationaal olympisch comité (IOC) om hulp. "Ik ben onder druk gezet en er wordt geprobeerd om me onder druk het land uit te zetten. Ik vraag het IOC om in te grijpen."

Tsimanouskaya toonde zich op Instagram de afgelopen dagen kritisch over de Belarussische coaches, die in haar ogen nalatig zouden zijn. Zo lijkt ze zonder haar medeweten te zijn toegevoegd aan de estafetteploeg voor de 4x400 meter,

"Dat komt omdat sommige van onze meisjes niet naar Japan zijn gekomen omdat ze niet genoeg dopingtests hebben ondergaan", weet Tsimanouskaya, die de 400 meter normaal gesproken nooit op haar programma heeft staan.

Officials verschenen zondagochtend op hotelkamer

Zondagochtend zouden Belarussische officials naar de hotelkamer van Tsimanouskaya zijn gegaan om te zeggen dat ze uit het team is gezet en naar huis moet. Nadat ze op het vliegveld Japans personeel had aangeklampt, mocht ze weer terug naar het olympisch dorp.

Tsimanouskaya staat maandag op de deelnemerslijst voor de series van de 200 meter en maakt dus ook deel uit van de estafetteploeg voor de 4x400 meter. Het is nog niet duidelijk of ze ook daadwerkelijk in actie gaat komen.

De teamleiding uit Belarus heeft nog niet op het bericht gereageerd. Ook beveiligers van de Japanse luchthaven wilden niets over het voorval kwijt.

Belarus kreeg in mei veel kritiek toen het de kritische journalist Roman Protasevich uit een vliegtuig haalde en gevangennam. De Europese Commissie besloot het land daarop economische sancties op te leggen.