Marcell Jacobs heeft zondag de olympische titel veroverd op de 100 meter. De 26-jarige Italiaan was in het olympisch stadion in Tokio nipt de snelste en volgde daarmee Usain Bolt op als olympisch kampioen op het koningsnummer van de atletiek.

De in Amerika geboren Jacobs noteerde een tijd van 9,80 seconden, waarmee hij vier honderdsten van een seconde sneller was dan de Amerikaan Fred Kerley, die zilver won. Het brons ging naar de Canadese favoriet Andre De Grasse (9,89), die vijf jaar geleden op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro eveneens derde werd.

De olympische titel voor Jacobs komt als een grote verrassing. De zoon van een Italiaanse moeder en Amerikaanse vader haalde twee jaar geleden niet eens de finale op de 100 meter van de WK atletiek in Doha. Begin dit jaar won hij wel een wedstrijd in het Italiaanse Savona in een nieuw nationaal record (9,95).

De 100 meter duurde langer door een valse start van de Brit Zharnel Hughes, die vanzelfsprekend gediskwalificeerd werd. Kerley kwam vervolgens als snelste uit de startblokken, maar werd halverwege bijgehaald door Jacobs en de Italiaan hield zijn nipte voorsprong vast.

Marcell Jacobs komt juichend over de streep in het olympisch stadion in Tokio. Marcell Jacobs komt juichend over de streep in het olympisch stadion in Tokio. Foto: Getty Images

Bolt won voorgaande drie titels

Bolt won bij de voorgaande drie Olympische Spelen telkens goud op de 100 meter. De inmiddels 34-jarige Jamaicaan, die in 2017 zijn imposante loopbaan beëindigde, deed dat in 2008 in Peking in een wereldrecord van 9,69 seconden, wat hij een jaar later aanscherpte tot 9,58. Dat record heeft hij nog altijd in handen.

Justin Gatlin, die vijf jaar geleden olympisch zilver won, was ook niet van de partij in Tokio. De Amerikaan wist zich niet te kwalificeren voor de Spelen. Regerend wereldkampioen Christian Coleman zit vanwege een dopingschorsing thuis.

Nederland was niet vertegenwoordigd op de 100 meter in Tokio. Churandy Martina deed vijf jaar geleden wel mee aan het sprintnummer in Rio de Janeiro (hij strandde in de series), maar kwalificeerde zich dit keer niet voor de Spelen in de Japanse hoofdstad. Hij komt wel in actie op de 4x100 meter.