Broer en coach Roelof Bouwmeester vindt de bronzen medaille van Marit Bouwmeester in de Laser Radial-klasse een heel knappe prestatie. De titelverdediger kende allesbehalve een vlekkeloze week bij de Olympische Spelen van Tokio, maar knokte zich toch op het podium.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Marit Bouwmeester wist zondag toen ze na de medalrace bij haar broer kwam niet zo goed wat ze moest voelen. "Ik weet niet of ik nu blij ben of niet", zei de 33-jarige Friezin.

"Maar ik antwoordde direct: 'Volgens mij mag je hartstikke trots zijn op wat je heb laten zien'", aldus Roelof Bouwmeester. "Als je ziet waar we vandaan kwamen, dan is dit echt een gewonnen bronzen plak."

De coach doelde op het begin van dit jaar, toen Marit Bouwmeester acht weken niet kon zeilen doordat ze last had van een soort tenniselleboog. En hij doelde vooral op de bijzondere week in Japan, waarin zijn zus genoeg hoogte- en dieptepunten beleefde voor een heel jaar.

"Waar Marit heel trots op mag zijn, is hoe ze omgegaan is met alle tegenslagen en moeilijkheden die we gehad hebben", aldus Roelof Bouwmeester. "Ik heb daarom direct gezegd dat ze moet genieten van deze medaille."

"Ik weet dat ze dat in Londen niet deed toen ze zilver pakte en dat ze pas later besefte dat het toch wel bijzonder was om een olympische plak te winnen. Dus ik verwacht en hoop dat ze nu meteen doorheeft dat dit een prachtige prestatie is."

Marit Bouwmeester won in Japan haar derde olympische medaille. Marit Bouwmeester won in Japan haar derde olympische medaille. Foto: Pro Shots

'Het is geen makkelijke week geweest'

Het olympische toernooi van Marit Bouwmeester begon al lastig met een 21e en een 14e plek in de eerste twee races. Het grootste dieptepunt was haar diskwalificatie in race zeven, toen ze te vroeg startte.

Door een paar knappe optredens en fouten van de Deense koploper Anne-Marie Rindom had ze zondag in de medalrace nog een kansje op goud, maar na een mislukte start en een inhaalrace werd ze slechts zesde en zakte ze in het klassement van de tweede naar de derde plek.

"Het is geen makkelijke week geweest, maar dat is ook ons werk", aldus Roelof Bouwmeester, die zijn zus goed en lang genoeg kent om haar ook bij de moeilijke momenten te helpen. "Ik probeer de emoties altijd een beetje uit te middelen. Als Marit heel chagrijnig en gefrustreerd is, probeer ik haar te kalmeren door de positieve punten te benadrukken. En dat is deze week zeker mijn rol geweest."

Marit Bouwmeester gaf haar broer alle lof voor zijn invloed in het voor haar zware toernooi. "Roelof doet het echt fantastisch. Ik voel me zelfs een beetje schuldig dat ik er niet meer uit heb gesleept bij deze Spelen. Ik had Roelof graag die gouden medaille gegeven."