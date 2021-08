Nadine Visser is nog niet tevreden nadat ze zich zondag als eerste Nederlandse vrouw ooit heeft geplaatst voor de finale van de 100 meter horden op de Olympische Spelen. De 26-jarige Hoornse denkt dat ze maandag nóg sneller kan in de finale in Tokio.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"Of dit het beste was wat ik in me had? Nee, zeker niet", zei Visser enkele minuten nadat ze zich met een tijd van 12,63 van een plek in de eindstrijd verzekerd had. Daarmee was ze slechts een honderdste langzamer dan haar persoonlijk record en de op vijf na snelste vrouw van het hele veld.

Visser baalde van haar laatste stuk. "Ik kwam vlak voor de finish bijna ten val. Ik had dus zeker nog sneller gekund en daar had ik stiekem ook een beetje op gehoopt. Als ik de andere tijden zie, dan vind ik het wel jammer dat ik niet iets sneller was. Dan had ik een lekkerder baantje gehad in de finale. Iets meer in het midden, in het geweld. Dan voel je waar de rest zit."

In de drie halve finales waren er drie vrouwen die duidelijk sneller waren dan Visser. Jasmine Camacho uit Puerto Rico kwam met 12,26 zelfs in de buurt van het wereldrecord (12,20) en ook Britany Anderson uit Jamaica (12,40) en de Amerikaanse Kendra Harrison (12,51) maakten indruk.

Beste tijden halve finales op 100 meter horden: 1. Jasmine Camacho-Quinn (Pur) - 12,26 seconden

2. Britany Anderson (Jam) - 12,40

3. Kendra Harrison (VS) - 12,51

4. Tobi Amusan (Nig) - 12,62

5. Megan Tapper (Jam) - 12,62

6. Nadine Visser (Ned) - 12,63

7. Devynne Charlton (Bah) - 12,66

8. Gabriele Cunningham (VS) - 12,67

Een glimlach bij Nadine Visser na het bereiken van de finale. Een glimlach bij Nadine Visser na het bereiken van de finale. Foto: Pro Shots

'Ik ga snel een ijsbad in'

Visser hoopt maandag in de buurt te komen van een medaille, al wilde ze dat zondag niet uitspreken. "Ik voel dat ik nóg sneller kan en ga knallen morgen. De finaleplaats was een doel, daar ben ik heel blij mee. Maar hopelijk kan ik er in die finale nog een tandje bij doen. In een finale kan alles gebeuren."

Opmerkelijk is dat Visser amper tijd heeft om te herstellen voor de eindstrijd. De finale van de 100 meter horden is een van de weinige finales in de ochtend van het atletiekprogramma in het Olympic Stadium in Tokio.

De eindstrijd is om 4.50 uur (Nederlandse tijd) en in Japan is het dan 11.50 uur. "Ik ga nu snel een ijsbad in om te herstellen. Morgen moet ik vroeg op."