Nina Derwael heeft België zondag de eerste gouden medaille van de Olympische Spelen in Tokio bezorgd. De turnster was de beste op het onderdeel brug. Er deden geen Nederlanders mee aan de finale.

De pas 21-jarige Derwael, die in 2018 en 2019 al wereldkampioen werd, zette met haar oefening een score van 15.200 punten neer en dat was ruim voldoende om Anastasia Ilyankova (zilver met 14.833 punten) en Sunisa Lee (brons met 14.500 punten) achter zich te houden.

Het is voor België de eerste gouden medaille van de Spelen in Tokio en de derde medaille in totaal. Eerder was er al zilver voor wielrenner Wout van Aert (wegwedstrijd) en brons voor judoka Matthias Casse (categorie tot 81 kilogram). Tijdens de Spelen in 2016 pakte België zes medailles (twee keer goud, twee keer zilver, twee keer brons).

Derwael is met haar gouden medaille de opvolgster van Aliya Mustafina, die in 2012 in Londen en in 2016 in Rio de Janeiro de beste was op het individuele turnonderdeel. De Russische beëindigde in juni haar imposante carrière.

Simone Biles had zich ook geplaatst voor de finale op brug, maar trok zich terug vanwege mentale problemen. De Amerikaanse heeft last van zogenoemde 'twisties', die ervoor zorgen dat lichaam en geest niet in balans zijn en ze tijdens oefeningen geen gevoel voor richting heeft.