Nadine Visser heeft zich zondag als eerste Nederlandse ooit geplaatst voor finale op de 100 meter op de Olympische Spelen in Tokio. De Noord-Hollandse eindigde als derde in haar halve finales, maar bereikte als tijdsnelste de eindstrijd.

De 26-jarige Visser moest in haar halve finale Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico en de Jamaicaanse Britany Anderson voor zich laten, maar met 12,63 seconden verdiende ze wel als tijdsnelste een plek in de finale van maandag. Met die tijd bleef ze slechts een honderdste boven haar persoonlijk record.

In haar loopbaan haalde Visser op de 100 meter horden alleen de finale van het WK van 2017 en 2019. Haar beste eindnotering op een wereldkampioenschap was de zesde plaats in 2019. Toen liep ze 12,66 seconden.

Fanny-Blankers Koen haalde op de Spelen van 1952 in Helsinki de finale van 80 meter horden, waarin de olympisch kampioen van 1948 op dit onderdeel met een blessure opgaf. Sinds de Spelen van 1972 gaat de hordenwedstrijd bij de vrouwen over 100 meter.

