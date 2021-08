Nadine Visser heeft zich zondag als eerste Nederlandse ooit geplaatst voor de finale op de 100 meter horden op de Olympische Spelen in Tokio. De Noord-Hollandse eindigde in het olympisch stadion als derde in haar halve finales, maar bereikte als tijdsnelste de eindstrijd.

De 26-jarige Visser moest in haar halve finale Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico en de Jamaicaanse Britany Anderson voor zich laten, maar met 12,63 seconden verdiende ze wel als tijdsnelste een plek in de finale van maandag. Met die tijd bleef ze slechts één honderdste van een seconde boven haar persoonlijk record.

In haar loopbaan haalde Visser op de 100 meter horden alleen de finale van de WK van 2017 en 2019. Haar beste eindnotering op een wereldkampioenschap was de zesde plaats in 2019. Toen liep de regerend Nederlands kampioene 12,66 seconden.

Fanny-Blankers Koen haalde op de Spelen van 1952 in Helsinki de finale van 80 meter horden, waarin de olympisch kampioen van 1948 op dit onderdeel met een blessure opgaf. Sinds de Spelen van 1972 gaat de hordenwedstrijd bij de vrouwen over 100 meter.

Visser kende nog een dramatische voorbereiding op de Olympische Spelen. De geboren Hoornse raakte in mei geblesseerd aan haar hamstring en maakte pas begin juli haar rentree bij een atletiekwedstrijd in het Belgische Heusden.

Beste tijden halve finales op 100 meter horden: 1. Jasmine Camacho-Quinn (Pur) - 12,26 seconden

2. Britany Anderson (Jam) - 12,40

3. Kendra Harrison (VS) - 12,51

4. Tobi Amusan (Nig) - 12,62

5. Megan Tapper (Jam) - 12,62

6. Nadine Visser (Ned) - 12,63

7. Devynne Charlton (Bah) - 12,66

8. Gabriele Cunningham (VS) - 12,67

Bijna nieuw wereldrecord in halve finales

Camacho-Quinn, de winnares van de halve finale van Visser, maakte grote indruk met een tijd van 12,26 seconden. Daarmee bleef ze slechts zes honderdsten van een seconde boven het wereldrecord van de Amerikaanse Kendra Harrison.

De regerend olympisch kampioen Brianna Rollins-McNeal ontbreekt in Tokio vanwege een dopingschorsing. De winnares van Rio de Janeiro werd in juni voor vijf jaar geschorst, omdat er geknoeid was met haar testresultaten. Het was al haar tweede dopingovertreding.

De finale van de 100 meter horden staat maandag om 4.50 uur (Nederlandse tijd) op het programma. Visser gaat van start in baan drie.

Bij de mannen wist Nick Smidt zich niet te plaatsen voor de 400 meter horden. De 24-jarige Drent werd zevende in zijn halve finale en dat was bij lange na niet genoeg voor een plaats in de eindstrijd. Met een tijd van 49,35 seconden liep hij wel de snelste tijd van het seizoen.