Alexander Zverev heeft zondag in Tokio de olympische titel in het enkelspel veroverd. De Duitser was in de finale in twee sets veel te sterk voor Karen Khachanov uit Rusland.

De 24-jarige Zverev had in een eenzijdige finale iets meer dan een uur nodig om Khachanov (ATP-25) over de knie te krijgen: 6-3 en 6-1.

Het is voor Zverev de grootste overwinning uit zijn loopbaan. De nummer vijf van de wereld won in 2018 wel de ATP Finals en de Masters-toernooien van Madrid (2018 en 2021), Rome (2017) en Toronto (2017), maar nog nooit een Grand Slam-toernooi. In 2020 verloor hij de finale van de US Open.

Zverev is door zijn zege de opvolger van Andy Murray, die in 2012 en 2016 de olympische titel greep. De Brit deed dit jaar niet mee aan het enkelspel, net als Roger Federer en Rafael Nadal. Novak Djokovic was er wel bij, maar verloor in de halve finales van Zverev en vervolgens ook van Pablo Carreño Busta in de strijd om het brons.

Karen Khachanov moet het doen met olympisch zilver. Foto: Getty Images

Zverev eerste Duitser met goud in enkelspel

In de openingsset van de finale wist Khachanov nog wel zijn eerste servicegame te behouden, maar daarna sloeg Zverev toe. De in Hamburg geboren tennisser pakte drie games op rij, overleefde een breekpunt van Khachanov in de zesde game en sloeg bij 5-3 opnieuw toe op de opslag van de Rus.

De 25-jarige Khachanov moest zijn opslag in het begin van de tweede set opnieuw inleveren en daarmee was de partij wel beslist. Zverev liet zich niet meer verrassen, brak zijn opponent voor een vierde keer en sloeg op zijn eerste matchpoint toe.

Zverev is de eerste Duitser die de olympische titel pakt in het enkelspel. In 2000 verloor Tommy Haas de finale, waardoor hij het zilver greep. Bij de vrouwen ging het goud in Tokio naar Belinda Bencic.