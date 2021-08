De hockeyers oordelen hard over hun eigen presteren op de Olympisch Spelen, die zondag al in de kwartfinales eindigde na 2-2 en shoot-outs (3-0) tegen Australië. Volgens Seve van Ass en Jeroen Hertzberger vergooide Oranje het toernooi al in de groepsfase door een gebrek aan lef en emotie.

"Als je het over het hele toernooi bekijkt, dan hebben we keihard van onszelf verloren. Dat doet heel veel pijn", zei Van Ass, die daarmee wees op de groepsfase van Oranje. "We zijn gewoon ontzettende ezels dat we pas in de kwartfinales wakker zijn geworden."

Hertzberger was net zo uitgesproken. "In de poulefase speelden we zonder lef. We hadden niet de ballen om tegenstanders vast te grijpen. Daardoor brachten we ons in een benauwde positie met een loodzware kwartfinale."

Oranje won in de groepsfase maar twee van de vijf wedstrijden en eindigde op de vierde plaats, waardoor Australië de tegenstander werd in de kwartfinales. Tegen de nummer één van de wereld speelde Nederland veruit de beste wedstrijd van het toernooi, maar de beloning bleef uit.

"Als je tien keer zo speelt tegen Australië, win je vijf keer", zei Hertzberger. "Ik geloof er heilig in dat het dubbeltje onze kant op valt als je met een flow uit de groepsfase komt. Maar ja, we hebben lopen kloten."

De uitschakeling betekende een pijnlijke primeur voor de hockeymannen, die voor het eerst deze eeuw de laatste vier op de Spelen niet hebben gehaald. De laatste keer dat Oranje ontbrak in de halve finales was in 1984 in Los Angeles.

Hertzberger: "Dat zegt heel veel. Maar ik denk dat Nederland ook voor het eerst in 37 jaar vierde is geworden in de groep. Ik baal ervan dat we afgelopen 48 uur nodig hebben gehad om de beste wedstrijd van het toernooi te spelen."

De 35-jarige Hertzberger, die ook al meedeed aan de Spelen in 2008 en 2016, doelde daarmee op de harde woorden binnen Oranje na de 3-1-nederlaag vrijdag tegen Duitsland. Van Ass vertelde daar ook over. "We hebben na Duitsland tot diep in de nacht de koppen bij elkaar gestoken en de boel op scherp gezet", aldus de 29-jarige Van Ass. "Daardoor werkten we ons vandaag wel de blubber. Als we dat eerder hadden gedaan, hadden we het verder geschopt."

Hertzberger merkte tegen Australië dat alles anders was. "Nu konden we wel een bepaalde emotie oproepen om er echt voor te vechten en zo naar vermogen te spelen. Die emotie was er in de groepsfase niet."

Volgens Hertzberger had dat ook te maken met een gebrek aan vertrouwen bij Oranje. "Topsport draait om vertrouwen en onzekerheid. Als je in een flow zit, neem je de bal zonder nadenken aan en ren je erdoorheen. Maar gaat het mis, dan gaat dat in je kop zitten. Daar zijn we lang in blijven hangen en tegen Australië stopte dat pas. Dat was te laat."

Bij de vrouwen heeft Nederland deze Spelen nog wel kans op hockeysucces. De ploeg van bondscoach Alyson Annan, die de torenhoge favoriet voor goud is, speelt maandag in de kwartfinales tegen Nieuw-Zeeland.