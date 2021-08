Op de elfde dag van de Olympische Spelen kan Sifan Hassan op de 5.000 meter een gooi doen naar de vijfde Nederlandse gouden medaille. Verder beginnen de Spelen eindelijk voor de baanwielrenners, komt Dafne Schippers voor het eerst in actie en liggen Annemiek Bekkering en Annette Duetz op medaillekoers bij het zeilen.

De 28-jarige Hassan is torenhoog favoriet op de 5.000 meter. De nummer twee van de wereldranglijst wordt beschouwd als de beste midden- en langeafstandsloper ter wereld en heeft op de Spelen van Tokio haar zinnen gezet op een unieke trilogie: de 5.000 meter, de 1.500 meter en de 10.000 meter.

Hassan krijgt de olympische titel in de finale van de 5.000 meter (start om 14.30 uur) niet cadeau. De Keniaanse Hellen Obiri en Ejgayehu Taye en Gudaf Tsegay (beiden uit Ethiopië) worden als haar grootste concurrenten gezien en liepen dit seizoen ook al sneller dan Hassan.

Naast de start van atlete Schippers op de 200 meter en het baanwielrentoernooi jagen zeilsters Bekkering en Duetz maandag op een medaille in de beslissende race in de 49er FX. Ook strijden de hockeysters tegen Nieuw-Zeeland om een plek in de halve finales en mag Nadine Visser hopen op een historische Nederlandse medaille op de 100 meter horden.

Programma (de belangrijkste onderdelen zijn vetgedrukt):

2.47 uur: Atletiek, vrouwen, 1.500 meter, series (Sifan Hassan)

3.38 uur: Atletiek, vrouwen, 200 meter, series (Dafne Schippers)

4.18 uur: Atletiek, vrouwen, 200 meter, series (Jamile Samuel)

4.50 uur: Atletiek, vrouwen, 100 meter horden, finale (Nadine Visser)

Vanaf 5.05 uur: Zeilen, vrouwen, 470, race 9 en 10 (Lobke Berkhout en Afrodite Zegers)

Dafne Schippers komt voor het eerst in actie op de 200 meter.

7.33 uur: Zeilen, vrouwen, 49er FX, medalrace (Annemiek Bekkering en Annette Duetz)

8.30 uur: Baanwielrennen, vrouwen, teamsprint, kwalificaties (Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen)

8.33 uur: Zeilen, mannen, 49er, medalrace (Bart Lambriex en Pim van Vugt)

9.50 uur: Baanwielrennen, vrouwen, teamsprint, eerste ronde (Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen)

11.09 uur: Baanwielrennen, vrouwen, teamsprint, finales (mogelijk Shanne Braspennincx en Laurine van Riessen)

11.30 uur: Hockey, vrouwen, kwartfinales, Nederland-Nieuw-Zeeland

Bij het zeilen beginnen Bekkering en Duetz als gedeelde koplopers aan de medal race in de 49er FX.

12.25 uur: Atletiek, vrouwen, 200 meter, halve finales (mogelijk Jamile Samuel en Dafne Schippers)

12.30 uur: Handbal, vrouwen, groepsfase, Nederland-Montenegro

12.30 uur: Synchroonzwemmen, duet vrije routine, voorronde (Bregje en Noortje de Brouwer)

13.05 uur: Atletiek, mannen, 400 meter, halve finales (Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber)

13.55 uur: Atletiek, vrouwen, 400 meter horden, halve finales (Femke Bol)

14.40 uur: Atletiek, vrouwen, 5.000 meter, finale (Sifan Hassan)

Sifan Hassan is dé topfavoriet voor de olympische titel op 5.000 meter.