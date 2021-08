Voor Marit Bouwmeester telt eigenlijk alleen goud en daarom vond de 33-jarige zeilster het lastig om zondag blij te zijn met brons in de Laser Radial-klasse op de Olympische Spelen in Tokio.

Bouwmeester laat even een pauze vallen als ze de vraag krijgt of haar derde plek een felicitatie waard is. "Ik merk aan mezelf dat het niet makkelijk is om deze bronzen plak te vieren", zegt de Nederlandse uiteindelijk.

"Het was een heel zware week met veel ups en downs en daarom mag ik niet ontevreden zijn dat ik nog op het podium sta. Maar ik was deze Spelen zelf mijn grootste tegenstander en dat maakt het extra pijnlijk."

De afsluitende medalrace van zondag in Enoshima was symbolisch voor het hele toernooi van Bouwmeester. De titelverdedigster wilde aan de uiterste linkerkant starten, maar raakte een startboei en moest een extra rondje varen. Na een inhaalrace eindigde ze nog als zesde, maar dat was niet genoeg om de Deense koploper Anne-Marie Rindom van de eerste plaats te stoten.

"Als ik gewoon goed van de lijn af was gekomen, had ik mezelf een reële kans gegeven, maar nu was het wéér een uphill battle", aldus Bouwmeester, die haar Spelen begon met een vervelende 21e plaats en in de zevende race werd gediskwalificeerd na een valse start.

"Bij vlagen was ik briljant, maar ik heb ook heel grote fouten gemaakt", aldus de Friezin. "Ik heb van huis uit meegekregen dat ik bij elke tegenslag moet blijven knokken en ik ben er trots op dat ik deze week mijn hoofd niet heb laten hangen. Maar uiteindelijk heb ik het mezelf gewoon te lastig gemaakt."

'Ik ga nu eerst lekker op vakantie'

Bouwmeester had vorig jaar nog een geweldig seizoen met goud bij het EK en het WK, maar in de aanloop naar de uitgestelde Spelen van Tokio liep ze een blessure aan haar elleboog op. Vanaf januari kon ze twee maanden niet zeilen en daardoor heeft ze dit jaar weinig wedstrijden gevaren.

"Maar dat is geen excuus", benadrukte Bouwmeester, die na haar derde olympische medaille (zilver in 2012, goud in 2016) al voorzichtig vooruitkeek naar de Spelen van 2024 in Parijs. "Ik heb de afgelopen tijd niet het gevoel dat ik moet stoppen, dus ik denk dat ik er in Frankrijk weer bij ben om opnieuw voor goud te gaan."

"Maar ik moet de komende weken eerst echt afstand nemen van het zeilen. Ik ga lekker op vakantie, want ik moet me opnieuw opladen om voor wat nieuws te kunnen knokken."