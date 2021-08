Zeilster Marit Bouwmeester was ondanks het verliezen van haar olympische titel in de Laser Radial-klasse blij met haar bronzen medaille op de Spelen in Tokio. De Friezin mocht zondag in de medalrace nog hopen op de gouden plak, maar eindigde na een dramatisch begin als zesde en moest zich tevredenstellen met brons.

"Deze race was karakteristiek voor de hele week", zei de 33-jarige Bouwmeester na afloop tegen de NOS. "Het was een zware strijd. Normaal gesproken zou ik niet echt blij zijn met brons, ik doe het alleen maar voor goud. Maar gezien deze hele week is dit brons met een gouden randje."

De olympisch kampioen van Rio de Janeiro begon met een 21e en 14e plaats in de eerste twee races nog dramatisch aan de Laser Radial-klasse, maar de Nederlandse knokte zich terug in het klassement en had door een inzinking van de Deense leider Anne-Marie Rindom in de slotfase zelfs nog kans op titelprolongatie.

De beslissende medalrace verliep echter belabberd voor de Friezin. Bij de start raakte ze een boei, waardoor ze een rondje moest draaien en zo met een forse achterstand aan de race begon. Bouwmeester eindigde als zesde en bleef de Deense wel een plaats voor, maar dat was niet genoeg voor de olympische titel. Ze moest zich zelfs tevredenstellen met brons, omdat de Zweedse Josefin Olsson de medalrace won.

Marit Bouwmeester viert de bronzen medaille met haar coach en broer Roelof Bouwmeester. Foto: ANP

'Nam het zekere voor het onzekere'

"De stroom kwam van onderen en dat maakte het best moeilijk. De Noorse viel me aan en ik raakte de boei, dan moet je een rondje draaien", verklaarde Bouwmeester de belabberde start van de medalrace. "Ik hoorde zoveel mensen die te vroeg waren gestart, dus ik nam het zekere voor het onzekere."

"Ik heb alles gegeven wat ik had. Vandaag was het moeilijk omdat de wind zo licht was. Ik ben supertrots dat ik met mijn broer (coach en broer Roelof Bouwmeester, red.) een medaille kan winnen, dat is supergaaf. Ik had graag een andere kleur gehad, maar gezien deze race mag ik niet klagen."

Door de bronzen plak van Bouwmeester heeft Nederland nu zeventien medailles bij de Spelen van Tokio. Het recordaantal medailles voor Nederland staat op 25 (Sydney 2000). Toen was er twaalf keer goud, negen keer zilver en vier keer brons. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro waren er negentien Nederlandse plakken.