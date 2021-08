De Nederlandse waterpolosters hebben zondag de groepsfase op de Olympische Spelen in Tokio afgesloten met een overwinning. Oranje, dat al zeker was van de kwartfinales, versloeg Canada met 16-12.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Het is nog niet bekend wie in de kwartfinales de tegenstander van Oranje is. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk Hongarije, maar zou ook nog China of de Russische ploeg kunnen worden. Dat hangt af van de andere resultaten.

Nederland en Canada, dat ook al zeker was van de knock-outfase, gaven elkaar in het eerste kwart geen ruimte (4-4), maar daarna slaagde Oranje er wel in wat afstand te nemen.

De waterpolosters wonnen het tweede kwart met 4-3 en het derde kwart met 3-2. Het verschil was daarmee gemaakt. Het vierde kwart eindigde ook in het voordeel van de ploeg van bondscoach Arno Havenga: 5-3.

Nederland was voor de wedstrijd tegen Canada al zeker van de kwartfinales, want de eerste vier landen (in een groep van vijf) gaan door. Oranje had eerder al van Spanje (14-13) en Zuid-Afrika (33-1) gewonnen. Australië was met 15-12 wel te sterk.