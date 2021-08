Schoonspringster Inge Jansen is zondag knap als vijfde geëindigd in de olympische finale van de 3 meterplank. Een medaille zat er ondanks haar goede prestaties niet in voor de 27-jarige Nederlandse.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Na vijf sprongen eindigde Jansen met scores van achtereenvolgens 63, 63, 58,50, 63,55 - haar hoogste beoordeling van het toernooi - en nogmaals 63 op een totaal van 311,05.

Het goud ging naar de Chinese Shi Tingmao (383,50), die er het hele toernooi al boven uitstak, en het zilver was voor haar landgenote Wang Han (348,75). De Amerikaanse Krysta Palmer eindigde op 343,75 en pakte brons.

Jansen was er voor het eerst bij op de Spelen, waarvoor ze zich in 2019 al had geplaatst. Met haar vijfde plaats kwam ze in de buurt van de eerste Nederlandse olympische medaille in het schoonspringen ooit.

Het olympische avontuur van Jansen begon vrijdag in de kwalificaties, toen ze zich als nummer 16 van de 27 deelnemers voor de halve finales plaatste. In die halve eindstrijd moest ze bij de eerste twaalf eindigen en dat lukte met een negende plek, waarna ze in de eindstrijd boven zichzelf uitsteeg.

Jansen bereidde zich dit jaar via onder meer de EK in Boedapest voor op de Spelen. Bij de Europese kampioenschappen in mei eindigde ze ietwat teleurstellend als tiende, al zei ze toen al vertrouwen voor de Spelen te hebben.