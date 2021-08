Zeilster Marit Bouwmeester heeft zondag bij de Olympische Spelen in Tokio brons veroverd in de Laser Radial-klasse. De titelverdedigster eindigde in de afsluitende medalrace als zesde en zakte in het klassement daardoor van de tweede naar de derde plek.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Het goud ging naar de Deense Anne-Marie Rindom, die vlak achter Bouwmeester zevende werd in de medalrace. De Zweedse Josefin Olsson kwam als eerste over de finish in Enoshima en stootte Bouwmeester daardoor van de zilveren naar de bronzen plek.

Het is voor de 33-jarige Bouwmeester haar derde olympische medaille, na zilver in 2012 (Londen) en goud in 2016 (Rio de Janeiro). De Friezin is ook viervoudig wereldkampioen in de Laser Radial-klasse.

Nederland heeft nu zeventien medailles bij de Spelen van Tokio. Het recordaantal medailles voor Nederland staat op 25 (Sydney 2000). Toen was er twaalf keer goud, negen keer zilver en vier keer brons. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro waren er negentien Nederlandse plakken.

Eindstand in Laser Radial-klasse 1. Anne-Marie Rindom (Den) - 78 punten

2. Josefin Olsson (Zwe) - 81 punten

3. Marit Bouwmeester (Ned) - 83 punten

4. Emma Plasschaert (Bel) - 87 punten

5. Tuula Tenkanen (Fin) - 95 punten

Marit Bouwmeester staat nu op drie olympische medailles in haar carrière. Marit Bouwmeester staat nu op drie olympische medailles in haar carrière. Foto: ANP

Bouwmeester heeft slechte start bij medalrace

Bouwmeester had voor de medalrace nog zicht op goud, maar dan had ze in de slotrace vier plekken boven Rindom moeten eindigen. De 33-jarige Friezin richtte zich vooral op de Deense, maar kende geen goede start, doordat de startboei raakte en een extra rondje moest varen. Ze begon vanuit de achterhoede aan een inhaalrace, had heel even virtueel het goud, maar moest genoegen nemen met brons.

Bouwmeester begon het olympische toernooi slecht met een 21e en een 14e plaats. Nadat ze donderdag in de zevende van in totaal tien reguliere races was gediskwalificeerd wegens een valse start, leek ze kansloos voor titelprolongatie.

De Nederlandse profiteerde een dag later echter van een grote fout van Rindom, die in de tiende race de regels niet goed kende. De Deense kreeg een gele vlag voor het hinderen van Bouwmeester en dacht dat ze daardoor gediskwalificeerd was, maar hoorde even later op het water van haar coach dat ze toch had mogen varen. Toen was het al te laat om nog de achtervolging in te zetten.

De dertigjarige Rindom herstelde zich zondag sterk en pakte haar eerste olympische titel. Vijf jaar geleden was er in Rio brons voor de Deense.