Bondscoach Max Caldas zegt dat verdriet maar ook trots overheerst na het slechtste eindresultaat van de hockeyers deze eeuw op de Spelen. Oranje werd zondag in het Oi Stadium in Tokio na 2-2 en shoot-outs uitgeschakeld door Australië, waardoor Nederland voor het eerst sinds 1984 ontbreekt in de halve finales van het olympisch toernooi.

"Ik zag vandaag de beste ploeg van het toernooi. Ons spel was verzorgd en aanvallend. Maar ja, in de topsport krijg je niet altijd wat je verdient", aldus Caldas, die met Oranje door goals van Mink van der Weerden (strafcorner) en Jeroen Hertzberger (strafbal) tot twee keer toe terugkwam van een achterstand. In de shoot-outs ging vervolgens alles fout (3-0).

Het goede spel van Oranje tegen het vooraf sterker geachte Australië stond in contrast met de moeizame groepsfase met nederlagen tegen België en Duitsland en een vierde plaats tot gevolg.

"Natuurlijk denk op basis van deze wedstrijd: er had meer ingezeten deze Spelen", vervolgde Caldas, die afzwaait en bondscoach wordt van Spanje. "Het is verdrietig dat je eruit gaat na zo'n goede wedstrijd. Maar die goede wedstrijd maakt mij ook trots. Ik ben trots op de jongens. Het gaat nu om mijn spelers, niet om mij of om mijn afscheid."

'Dit kan gebeuren'

Caldas beseft wel dat Oranje door het mislopen van de halve finales moet terugkijken op een historisch slecht toernooi. De olympisch kampioen van 1996 en 2000 heeft voor het eerst in 37 jaar de laatste vier niet gehaald op de Spelen.

"Dat kan gebeuren", reageerde Caldas, die vindt dat je het huidige hockey niet te veel moet vergelijken met eerdere Spelen. "Het mannenhockey is dichtgegroeid. De verhoudingen tussen de toplanden zijn heel erg klein geworden. Argentinië, de olympisch kampioen van 2016, is ook net uitgeschakeld. Dat zegt wel wat."

Bij de vrouwen heeft Nederland nog wel kans op hockeysucces. De ploeg van bondscoach Alyson Annan, die de torenhoge favoriet voor goud is, speelt maandag in de kwartfinales tegen Nieuw-Zeeland.