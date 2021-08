Technisch directeur André Cats van zwembond KNZB rekent erop dat sportkoepel NOC*NSF de jaarlijkse topsportbijdrage voor de zwemploeg in stand houdt. Na het debacle op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro, waar de zwemmers geen enkele medaille pakten, was de druk groot om in Tokio wél te presteren.

Met twee zilveren medailles voor Arno Kamminga en daarnaast een aardig aantal finaleplaatsen heeft de zwemploeg volgens Cats aangetoond de jaarlijkse bijdrage van ruim 1,4 miljoen euro waard te zijn.

"Wat mij betreft hebben we laten zien dat we op de goede weg zijn en dat we hierop door moeten gaan. Daar hebben we wel voldoende middelen voor nodig", aldus Cats. "Nu korten op het budget lijkt me uiterst onverstandig. Dan weet je één ding zeker: dat je het kind met het badwater weggooit. We hebben minstens hetzelfde of meer nodig om door te gaan waarmee we bezig zijn."

NOC*NSF geeft ook financiële steun aan andere takken van de KNZB. Zo krijgen de waterpolosters jaarlijks 810.000 euro en de schoonspringsters 115.000 euro. Inge Jansen haalde in Tokio op de 3 meterplank de olympische finale, Celine van Duijn komt in actie op de 10 metertoren.

Alleen zeilen, roeien, judo en atletiek krijgen dit jaar een hogere bijdrage van de sportkoepel dan de zwemploeg. NOC*NSF bepaalt de hoogte van de topsportbijdrages vooral op basis van prestaties.

Arno Kamminga pakte twee zilveren medailles op de Olympische Spelen. Arno Kamminga pakte twee zilveren medailles op de Olympische Spelen. Foto: Pro Shots

'Dit zijn onze beste Spelen sinds 2000'

Hoewel alle medailles van Kamminga moesten komen, ligt de Nederlandse zwemploeg wel op koers om de doelstelling van drie olympische plakken te halen. Sharon van Rouwendaal en Ferry Weertman komen nog in actie in het open water en verdedigen hun olympische titel van vijf jaar geleden.

Cats is hoe dan ook al tevreden over de prestaties van de langebaanploeg. "Als je kijkt naar ons aantal zwemmers in de halve finales, in de finales en de hoeveelheid medailles, dan zijn dit onze beste Spelen sinds Sydney 2000."

Toen won Oranje vijf gouden zwemmedailles, met dank aan Pieter van den Hoogenband en Inge de Bruijn. "Dit bevestigt dat we op een goede manier bezig zijn. Vergeet niet wat voor een mondiale topsport dit is, waar tot in de laatste meters wordt gestreden om de winst. En daar doen wij aan mee", aldus Cats.

"De perceptie is weleens dat we op vorige Spelen twintig finaleplaatsen hadden, maar dat is niet zo. In de breedte waren we hier gelijkwaardig aan Sydney. Dat sterkt ons om op de ingeslagen weg verder te gaan."