Zeiler Nicholas Heiner heeft zondag slechte zaken gedaan in de strijd om een medaille in de Finn-klasse op de Olympische Spelen in Tokio. De Noord-Hollander eindigde in de laatste twee reguliere races in de middenmoot en heeft in de beslissende medalrace van dinsdag een stunt nodig voor eremetaal. Afrodite Zegers en Lobke Berkhout konden geen rol van betekenis spelen in de 470-klasse.

De 32-jarige Heiner begon als vierde aan de laatste twee reguliere races in de Finn, met een achterstand van zeven punten op nummer drie Zsombor Berecz. Al in de eerste race van de dag zag de Nederlander zijn achterstand op de Hongaar oplopen. Hij eindigde als vierde, terwijl Heiner zich tevreden moest stellen met de zevende plaats.

In de tiende en laatste race zakte Heiner nog verder terug in het klassement. Hij werd teleurstellende negende, waardoor hij dinsdag als nummer vijf met een achterstand van dertien punten op de nieuwe nummer drie Joan Cardona Méndez aan de beslissende medalrace begint.

Omdat in de medalrace de punten dubbel tellen, moet Heiner de Spanjaard minstens zeven plekken voor blijven in de slotwedstrijd. In dat geval moet hij nummer vier Josh Junior ook drie plaatsen achter zich houden. De Brit Giles Scott gaat aan de leiding in het klassement.

Heiner debuteert in Tokio op de Olympische Spelen. De Enkhuizenaar deed voorheen wel mee aan de Laser Radial-klasse, waarin hij in 2014 wereldkampioen werd. Hij kwalificeerde zich echter niet voor de Spelen van Rio de Janeiro.

Stand voor de medalrace in Finn-klasse 1. Giles Scott (GBr) - 28 punten

2. Zsombor Berecz (Hon) - 37 punten

3. Joan Cardona Méndez (Spa) - 39 punten

4. Josh Junior (NZ) - 47 punten

5. Nicholas Heiner (Ned) - 52 punten

6. Facundo Olezza (Arg) - 52 punten

Zegers en Berkhout in middenmoot in 470-klasse

In de 470-klasse zijn Zegers en Berkhout ook na de zevende en achtste race de nummer elf van het klassement op de Olympische Spelen. De Nederlandse zeilsters kwamen zondag niet dichter in de buurt van de bovenste plaatsen.

Bij de zevende race in de baai van Tokio kwamen Zegers en Berkhout als zestiende van de 21 koppels over de finish, waarna ze zich in de tweede wedstrijd van de dag revancheerden met een zesde plek.

In het klassement staan de Nederlandse zeilsters met een elfde plek nog altijd in de middenmoot. Het Britse duo Hannah Mills/Eilidh McIntyre leidt en heeft Agnieszka Skrzypulec en Jolanta Ogar als grootste concurrenten. Maandag volgen de negende en tiende race in de 470-klasse, waarna op dinsdag de afsluitende medalrace volgt.

De veertigjarige Berkhout is er voor de derde keer bij op de Olympische Spelen. Ze pakte in 2008 zilver met Marcelien de Koning en veroverde vier jaar later brons met Lisa Westerhof. Zegers (29) werd vijf jaar geleden vierde met Anneloes van Veen.

Tot dusver pakte alleen Kiran Badloe een Nederlandse medaille op het water bij het zeilen. Vooralsnog zijn ook Marit Bouwmeester (Laser Radial) en Nicholas Heiner (Finn) kansrijk.