Caeleb Dressel is trots dat hij bij de Olympische Spelen in Tokio maar liefst vijf gouden medailles heeft gewonnen, maar de zwemkoning kijkt na een zware week vooral uit naar rust.

"Ik kan wel zeggen dat ik echt alles uit deze Spelen heb gehaald", zei Dressel zondag na zijn laatste wedstrijd. "Ik mag mezelf dus wel een schouderklopje geven, maar daarna sluit ik dit hoofdstuk af. Ik ga een pauze nemen, want ik ben wel even klaar met zwemmen."

De 24-jarige Amerikaan werd voor de Spelen al getipt als een van de grote sterren en hij maakte die status waar. De zwemmer uit Florida was in het Tokyo Aquatics Centre individueel de beste op de 50 en 100 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag. Met de Amerikaanse estafetteploeg won hij de 4x100 meter vrij en de 4x100 meter wisselslag.

Dressel, die vijf jaar geleden bij zijn olympische debuut in Rio de Janeiro al twee keer goud veroverde op estafettenummers, is met vijf titels in Tokio voorlopig de succesvolste sporter van deze Spelen. Hij is pas de vijfde zwemmer met vijf keer goud bij één Spelen, na zijn landgenoten Michael Phelps (acht in 2008, zes in 2004, vijf in 2016), Mark Spitz (zeven in 1972) en Matt Biondi (vijf in 1988) en de Duitse Kristin Otto (zes in 1988).

"Ik heb genoten van alle races en zou niks veranderen aan mijn weken in Japan", aldus Dressel, die zondag op de slotdag van het zwemtoernooi nog titels pakte op de 50 vrij en de 4x100 meter wisselslag. "Ik ben trots op mezelf en het was heel speciaal om de Spelen ook nog eens te eindigen met goud."

Emma McKeon won de meeste medailles bij het zwemtoernooi in Tokio. De 27-jarige Australische pakte vier keer goud en drie keer brons.