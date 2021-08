Thom de Boer baalde zondag dat hij in de finale van de 50 meter vrije slag bij de Olympische Spelen in Tokio tekortkwam voor een medaille. Maar de 29-jarige zwemmer kon zijn achtste plek al snel in perspectief zetten, omdat hij woensdag weer op kantoor wordt verwacht.

Toen De Boer na zijn eerste olympische finale naar het scorebord keek, flitste er direct één gedachte door zijn hoofd: als ik één honderdste onder mijn persoonlijk record had gezwommen, was ik hier gewoon derde geworden.

De Noord-Hollander zette het Nederlands record op de 50 vrij op 3 juli bij een wedstrijdje in Amsterdam op 21,58 seconden. Zondag kwam hij in het Tokyo Aquatics Centre niet verder dan 21,79, terwijl de Braziliaan Bruno Fratus het brons pakte in 21,57.

"Er zat meer in dan dit", aldus De Boer. "Mijn trainingsschema is niet zo geschreven dat ik een maand geleden beter had moeten zijn dan nu."

"Het was echt mogelijk om op het podium te komen. Buiten Caeleb Dressel (die goud won in 21,07, red.) had ik alle finalisten al een keer verslagen dit seizoen. Dus natuurlijk baal ik als een stekker, zeker de eerste twee minuten na de finale deed het pijn dat het me niet gelukt is om een medaille te pakken."

'Voor mij werkt deze combinatie'

Toch verwacht De Boer dat die teleurstelling snel zal wegzakken. Zijn 'vakantie' is bijna voorbij, dus de financieel analist zal snel na terugkomst uit Japan weer in maatpak naar zijn werkgever in Amsterdam gaan.

"Dat maakt het wat makkelijker om een mindere prestatie bij het zwemmen te relativeren", aldus De Boer, die werkt bij vastgoedinvesteerder Rockfield Real Estate. "Als ik vier of vijf jaar alleen maar voor deze race had geleefd, had ik misschien nog een stuk harder gebaald. Maar mijn leven gaat gewoon door, komende week word ik weer op kantoor verwacht.'

De sprinter is niet van plan om iets te veranderen aan zijn opvallende combinatie van topzwemmen en een fulltime baan nu hij bewezen heeft tot de wereldtop te horen op de 50 vrij. "Waarom zou ik iets anders gaan doen als het zwemmen supergoed gaat? Voor mij werkt dit. Ik vind het niet leuk om de hele dag alleen maar met zwemmen in mijn hoofd te zitten."

De Boer weet nog niet of hij er bij de Spelen van Parijs in 2024 weer bij is. "Ik ga voorlopig wel door als zwemmer. Zolang mijn leven blijft zoals het nu is, is het goed te combineren. Maar misschien komt er wel iets anders op mijn pad dat het lastiger maakt. Ik ben nu eenmaal niet alleen topsporter, dus drie jaar vooruitkijken vind ik wel heel ver. Ik weet op dit moment alleen zeker dat ik volgende week een biertje ga drinken met mijn vrienden."