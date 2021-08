De Nederlandse hockeyers zijn zondag uitgeschakeld in de kwartfinales van het olympisch toernooi in Tokio. De ploeg van bondscoach Max Caldas verloor in de kwartfinales na 2-2 en shoot-outs van Australië, waardoor Oranje na 37 jaar ontbreekt in de halve finales van de Spelen.

In 1984 in Los Angeles - toen er nog geen kwartfinales waren - werd Nederland zesde en de uitschakeling zondag in Tokio mag ook gezien worden als een historisch dieptepunt.

Oranje kende onder de afzwaaiende Caldas, die na de Spelen bondscoach wordt van Spanje, een matige groepsfase met nederlagen tegen België en Duitsland. De vierde plaats in de groep was het gevolg en daarmee een loodzware kwartfinale tegen het sterke Australië.

Nederland had een stuntje nodig tegen de wereldkampioen van 2014. Die bleef uit in het Oi Hockey stadium, al speelde Oranje wel veruit zijn beste wedstrijd in Tokio. Tegen de verhouding in kwam Australië in de dertiende minuut op 1-0 via Tom Wickham.

Aan het begin van het derde kwart was het weer gelijk door een rake strafcorner van Mink van der Weerden, maar een paar minuten later maakte Wickham de 2-1. De 2-2, tien minuten voor tijd, was een rake strafbal van Jeroen Hertzberger.

Shoot-outs moesten de beslissing brengen en daarin ging het helemaal fout door missers van Hertzberger, Robbert Kemperman en Jonas de Geus, terwijl Australië foutloos was (3-0).

De Australische hockeyers gaven twee keer een voorsprong uit handen, maar wonnen wel na shoot-outs. De Australische hockeyers gaven twee keer een voorsprong uit handen, maar wonnen wel na shoot-outs. Foto: Pro Shots

Vijfde strafcorner Oranje is raak

Met de vrees voor een historische uitschakeling speelden de Nederlandse mannen zondag wel een uitstekende wedstrijd tegen Australië. In de eerste twee minuten dwong Oranje al twee strafcorners af (één meer dan in de gehele groepswedstrijd tegen Duitsland). Een doelpunt leverde het niet op en ook een kans van Thierry Brinkman uit open spel ging er niet in.

Zo mocht Oranje hopen, maar in de dertiende minuut was het toch Australië dat op 1-0 kwam. Keeper Pirmin Blaak keerde de inzet van Tim Brand, waarna Wickham binnentikte.

Oranje bleef knokken, al leverde dat geen goals op in het tweede kwart. Aan het begin van het derde kwart was het wel raak. De vijfde Nederlandse strafcorner werd door Van der Weerden, door de benen van de Australische keeper heen, binnengewerkt (1-1).

Vreugde bij Mink van der Weerden na de 1-1. Vreugde bij Mink van der Weerden na de 1-1. Foto: ANP

Defensieve fout leidt tot 2-1

Oranje kon niet lang genieten van de gelijkmaker, was zes minuten later was het 2-1 voor Australië en dat mocht de Nederlandse defensie zich aanrekenen. Wickham werd vrij gelaten voor het doel en tikte ongehinderd een voorzet binnen.

Nederland moest daarna oppassen voor de 3-1 en dus de genadeklap, maar die bleef uit.

Met nog tien minuten te gaan was er weer een strafcorner voor Nederlander en het werd zelfs een strafbal omdat een Australiër het schot van Mirco Pruiser met zijn schouder keerde op de lijn. Hertzberger ging achter de bal staan en schoot overtuigend binnen (2-2).

Zo werd het een spannende slotfase, met Daniel Beale die hard naast schoot. Gescoord werd er niet meer, waardoor shoot-outs de beslissing moesten brengen. Daarin miste Hertzberger meteen en daarna faalden Kemperman en De Geus, terwijl de Australiërs alles raak schoten. Zo werd het ondanks een goede wedstrijd een vroege en historische aftocht voor Nederland in Tokio.

Bij de vrouwen heeft Nederland nog wel kans op hockeysucces. De ploeg van bondscoach Alysson Annan, die de torenhoge favoriet is voor goud, speelt maandag in de kwartfinales tegen Nieuw-Zeeland.