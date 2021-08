Zwemster Emma McKeon heeft zondag historie geschreven op de Olympische Spelen door haar zesde en zevende medaille te veroveren in Tokio. De Australische is de tweede vrouw die op één Spelen minstens zeven keer op het podium is geëindigd.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 27-jarige McKeon veroverde zondag goud op de 50 meter vrije slag in een olympisch record van 23,81. Ze gaf dat succes even later een vervolg door met de estafettezwemsters de olympische titel op de 4x100 meter wisselslag veilig te stellen, wederom in een olympisch record (3.51,60).

Eerder in Tokio veroverde McKeon met de estafetteploeg goud op de 4x100 meter vrije slag en pakte ze de olympische titel op de 100 vrij. Daarnaast was er drie keer brons: op de 100 meter vlinderslag, met de gemengde estafetteploeg op de 4x100 meter wisselslag en met de estafettezwemsters op de 4x200 meter vrije slag.

"Het is een onwerkelijk gevoel dat ik nu de succesvolste Australiër op één Spelen ooit ben", aldus McKeon. "Ik kijk zelf eigenlijk nooit naar statistieken of medaillespiegels, maar het is een eer om tussen al die grote Australische sporters te staan. Ik weet dat ik er heel hard voor gewerkt heb."

Slechts één andere vrouw wist in het verleden op één Olympische Spelen minstens zeven medailles te veroveren. Turnster Maria Gorokhovskaya veroverde in 1952 namens de toenmalige Sovjet-Unie twee keer goud en vijf keer zilver.

Emma McKeon mag zich de succesvolste zwemster op één Olympische Spelen ooit noemen. Emma McKeon mag zich de succesvolste zwemster op één Olympische Spelen ooit noemen. Foto: AFP

Phelps veroverde in 2008 acht olympische titels

Bij de mannen slaagden slechts drie zwemmers er ooit in de Olympische Spelen met minstens zeven medailles af te sluiten: Michael Phelps, Mark Spitz en Matt Biondi. De nu 36-jarige Phelps veroverde bij de Spelen van 2008 acht keer goud.

Het was de tweede keer dat McKeon meedeed aan de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro was ze ook al succesvol met vier medailles: goud op de 4x100 meter vrije slag, zilver op de 4x200 meter vrije slag en de 4x100 meter wisselslag en brons op de 200 meter vrij.

Met haar zeven medailles in Tokio is McKeon verantwoordelijk voor circa 24 procent van alle plakken van Australië tot dusver op deze Spelen. De Australiërs bezetten met 29 medailles de vierde plek op de medaillespiegel.