Ranomi Kromowidjojo miste zondag bij de Olympische Spelen in Tokio op negen honderdsten een medaille in de finale van de 50 meter vrij, maar de drievoudig olympisch kampioene was na afloop totaal niet teleurgesteld met haar vierde plek.

"Natuurlijk had ik graag op het podium gestaan, maar het is goed zo", zei Kromowidjojo met een grote glimlach in de mixed zone van het Tokyo Aquatics Centre. "Dit is misschien wel de mooiste vierde plek ooit, ik ben hartstikke blij."

De dertigjarige Nederlandse stond voor de derde Spelen op rij in de finale van de 50 vrij. In 2012 in Londen won ze goud in 24,05 en vier jaar later was er in Rio de Janeiro een teleurstellende zesde plaats (24,19). Zondag tikte 'Kromo' in Tokio aan in 24,30, terwijl de Deense titelverdedigster Pernille Blume in 24,21 het brons voor zich opeiste. De Australische Emma McKeon won goud in een olympisch record van 23,81.

Kromowidjojo gold voor de Spelen als een kanshebber op de titel op de 50 vrij, zeker nadat ze half mei in Boedapest Europees kampioen was geworden in 23,97. Ze kwam in haar drie races in Japan niet in de buurt van die toptijd.

"Het doel is altijd om beter te zwemmen dan ooit en dat is niet gelukt. Maar er is niks fout gegaan", aldus de Groningse. "Ik doe na negen jaar nog steeds mee met de wereldtop, dus je kunt mij niet van mijn stuk brengen."

"Ik ben trots dat ik er weer stond in de finale. Het is niet 'kattenpies wijvenzwemmen' wat hier gebeurt, het is echt een goed niveau. Dus ik ga niet huilend op bed liggen of balen dat ik geen medaille heb. Daar is mijn leven te mooi voor."

'Weet nog niet of olympische carrière voorbij is'

Dat leven zal de komende weken in ieder geval nog uit zwemmen bestaan, want over een maand duikt Kromowidjojo alweer het bad in bij de International Swimming League (ISL). De viervoudig olympiër weet nog niet of ze zondag haar laatste race op de Spelen heeft gezwommen.

"Ik heb na de vorige twee Spelen op gevoel beslist of ik door zou gaan en dat zal ik nu weer doen", aldus 'Kromo'. "Ik zal weer een break nemen en dan komt dat gevoel vanzelf wel. Ik voel echt de volledige vrijheid om zelf te beslissen over mijn toekomst."

Kromowidjojo - die dinsdag al terug naar Nederland vliegt en daardoor de olympische race van haar vriend en regerend olympisch kampioen in het openwaterzwemmen Ferry Weertman niet in Tokio kan bekijken - zegt dat ze zich er in het afgelopen jaar mede door de coronapandemie erg bewust van is geworden dat het topsportbestaan en een goede gezondheid geen vanzelfsprekendheid zijn.

"Ik heb echt genoten van de voorbereiding op de Spelen, een ontzettend leuke tijd gehad met mijn coach Marcel Wouda en mijn teamgenoten. Maar nu is het eerst tijd mijn ouders te zien. Want ik heb hen al anderhalf jaar niet geknuffeld."

