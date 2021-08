Ranomi Kromowidjojo is er zondag op de Olympische Spelen net niet in geslaagd een medaille te veroveren op de 50 meter vrije slag. De Groningse eindigde in de finale als vierde.

De dertigjarige Kromowidjojo deed tot het einde mee om een podiumplek en tikte aan in 24,30, maar dat was niet genoeg voor het eremetaal. De Deense Pernille Blume, de olympisch kampioene van 2016 op de kortste afstand, was negen honderdsten sneller (24,21) en pakte het brons.

Het goud ging naar de Australische Emma McKeon, die als enige onder de 24 seconden dook en met 23,81 een nieuw olympisch record neerzette. De vorige toptijd had ze in de halve finales neergezet (24,00). De Zweedse Sarah Sjöström, die in de aanloop naar de Spelen haar elleboog brak, pakte het zilver in 24,07.

Met een tijd van 24,30 was Kromowidjojo iets trager dan in de halve finales, toen ze aantikte in 24,29. Haar persoonlijk record op de 50 meter vrije slag - tevens het Nederlands record - staat sinds de zomer van 2017 op 23,85.

Ranomi Kromowidjojo greep op de 50 meter vrije slag naast een medaille. Foto: ANP

Kromowidjojo opnieuw zonder olympische medaille

Door haar vierde plek in de finale van de 50 vrij vliegt Kromowidjojo straks zonder medailles terug naar Nederland. De drievoudig olympisch kampioene eindigde met de estafettezwemsters op de 4x100 vrij als vierde en strandde op de 100 meter vrij in de series, nadat ze zich afmeldde voor een swim-off.

Bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro wist Kromowidjojo (net als de rest van de langebaanploeg) ook geen podiumplek te bemachtigen. In 2012 veroverde ze nog goud op de 50 meter vrije slag. Ze heeft daarnaast olympische titels op de 100 vrij (2012) en de 4x100 meter vrij (2008) op haar naam staan. In 2012 was er ook zilver op de 4x100 vrij.

Het is nog onduidelijk of Kromowidjojo door wil gaan tot en met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Na haar finale op de 50 vrij wilde ze daar nog geen uitspraken over doen.

Vlak voor de vrouwenfinale tikte Thom de Boer als achtste aan in de eindstrijd van de 50 meter vrije slag bij de mannen. Nederland eindigt het langebaantoernooi zodoende op twee medailles dankzij Arno Kamminga, die zowel op de 100 als de 200 meter schoolslag zilver veroverde.