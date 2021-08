Thom de Boer is zondag bij de Olympische Spelen als achtste geëindigd in de finale van de 50 meter vrije slag. Caeleb Dressel kroonde zich definitief tot de zwemkoning van Tokio met zijn derde individuele gouden medaille.

De Boer hoopte voor een stunt te kunnen zorgen in zijn eerste olympische finale, maar met een tijd van 21,79 seconden kwam hij ruim twee tienden tekort voor een medaille.

Dressel tikte aan in een nieuw olympisch record van 21,07. De 24-jarige Amerikaan sloeg in 50 meter een gapend gat met de Fransman Florent Manaudou (zilver in 21,55) en de Braziliaan Bruno Fratus (brons in 21,57).

De 29-jarige De Boer, die het zwemmen combineert met een fulltime baan als financieel analist, debuteerde op de Spelen. Hij plaatste zich zaterdag met een tijd van 21,78 als achtste en laatste voor de finale. Een maand geleden zette hij het Nederlands record op de 50 vrij nog op 21,58.

Voor de Noord-Hollander, die gewoon contributie betaalt bij zwemvereniging De Dolfijn in Amsterdam, leken de Spelen een jaar geleden nog een onhaalbare droom. Na een stormachtige ontwikkeling stelde hij zichzelf ten doel om in Tokio de finale van de 50 vrij te halen. Na het bereiken van de eindstrijd sprak hij de ambitie uit om nu ook voor een medaille te gaan, maar dat was brug te ver.

Caeleb Dressel verlaat Tokio met vijf keer goud. Caeleb Dressel verlaat Tokio met vijf keer goud. Foto: Pro Shots

Dressel staat op zes keer olympisch goud in carrière

Dressel is de succesvolste zwemmer van deze Spelen. Hij veroverde op de 50 vrij zijn vierde olympische titel in Tokio, na de 100 meter vrij, de 100 meter vlinderslag en de 4x100 meter vrij-estafette. Later op zondag pakte hij met de Amerikaanse mannen ook nog goud op de 4x100 meter wisselslag.

De zwemmer uit Florida won vijf jaar geleden in Rio de Janeiro al twee gouden estafettemedailles, waardoor het totaal in zijn carrière op zeven titels staat.

Zondag was de laatste dag van het olympische zwemtoernooi. Nederland staat door Arno Kamminga (100 meter schoolslag en 200 meter schoolslag) op twee zilveren medailles in het imposante Tokyo Aquatics Centre.