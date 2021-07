Sifan Hassan heeft besloten om op de Olympische Spelen op drie afstanden uit te komen. De Nederlandse topatlete gaat voor goud op de 1.500 meter, de 5.000 meter en de 10 kilometer.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Het was al bekend dat de 28-jarige Hassan op drie nummers in actie mocht komen in Tokio, maar de geboren Ethiopische hield lang in het midden welke afstanden ze zou lopen. Ook na de series van de 5 kilometer op vrijdag wilde ze nog geen uitsluitsel geven, maar nu is er alsnog duidelijkheid.

"Het is voor mijn belangrijk om mijn hart te volgen", zegt Hassan zondag in een verklaring. "Dat is voor mij veel meer van belang dan het veroveren van gouden medailles. Het houdt me gemotiveerd en het zorgt ervoor dat ik kan blijven genieten van deze schitterende sport."

Het kwam nooit eerder voor dat een atleet de 1.500 meter, de 5 en de 10 kilomeer op één toernooi combineerde. Hassan weet al hoe het is om de 1.500 meter en de 10 kilometer te combineren; op de WK van 2019 in Doha veroverde ze op beide afstanden goud.

In Tokio kwam Hassan zogezegd al in actie in de series van de 5 kilometer en klokte met 14.47,90 de snelste tijd. De finale van dat nummer staat maandag op het programma.

Op de Olympische Spelen van vijf jaar geleden in Rio de Janeiro wist Hassan geen medailles te veroveren. Op de 1.500 meter eindigde ze als vijfde en op de 800 meter kwam Hassan niet door de series heen.