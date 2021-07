Irene van der Reijken is er zondag op de Olympische Spelen niet in geslaagd de finale van de 3.000 meter steeplechase te bereiken. De vijfvoudig Nederlands kampioene eindigde in haar heat als negende.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Het was de eerste keer dat een Nederlandse vrouw op de Spelen meedeed aan de steeplechase. Van der Reijken plaatste zich begin juni voor Tokio door in Spanje een Nederlands record van 9.27,38 neer te zetten.

In Tokio bleef ze ver van die toptijd verwijderd. Van der Reijken eindigde in haar heat als negende in 9.42,98. Alleen de eerste drie per heat en de zes tijdsnelsten daarachter plaatsten zich voor de finale.

Bij de steeplechase moeten de atleten 3.000 meter afleggen op een baan met allerlei hindernissen, waaronder hordes en bakken met water. Het onderdeel maakt bij de vrouwen pas sinds 2008 deel uit van het olympisch programma.

De atletiekdag wordt rond 4.17 uur vervolgd met de series van de 400 meter. Namens Nederland komen Jochem Dobber en Liemarvin Bonevacia in actie.