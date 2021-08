Liemarvin Bonevacia en Jochem Dobber hebben zich zondag op de Olympische Spelen zonder problemen voor de halve finales van de 400 meter geplaatst. Op de 3.000 meter steeplechase slaagde Irene van der Reijken er niet in de eindstrijd te bereiken.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 32-jarige Bonevacia won zijn serie overtuigend door als enige binnen de 45 seconden te finishen: 44,95. Hij liet zich op de laatste meters zelfs nog uitrollen, anders had hij wellicht zijn Nederlands record van 44,72 kunnen aanvallen.

Een heat eerder eindigde de 24-jarige Dobber als derde in 45,54. De top drie van elke heat plaatste zich rechtstreeks voor de halve finales, die maandagmiddag (Nederlandse tijd) worden afgewerkt.

Bonevacia bleek voldoende hersteld van de inspanning die hij zaterdagavond had geleverd. De atleet van Curaçao was de startloper van de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd, die in de finale als vierde eindigde en nipt een medaille miste.

Dobber was ook op zaterdag in actie gekomen in het olympisch stadion van Tokio. Hij was de startloper in het estafetteteam van de 4x400 meter gemengd dat zich in de series wist te plaatsen voor de finale. In de finale nam Bonevacia zijn plek over.

Liemarvin Bonevacia maakte indruk in de series van de 400 meter. Liemarvin Bonevacia maakte indruk in de series van de 400 meter. Foto: AFP

Van der Reijken bij olympisch debuut niet naar finale steeplechase

Op de steeplechase slaagde olympisch debuut Van der Reijken er niet in de finale te halen. De vijfvoudig Nederlands kampioen eindigde als negende in haar heat met een tijd van 9.42,98. Alleen de eerste drie per heat en de zes tijdsnelsten daarachter plaatsten zich voor de finale.

Het was de eerste keer dat een Nederlandse vrouw op de Spelen meedeed aan de steeplechase. Van der Reijken plaatste zich begin juni voor Tokio door in Spanje een Nederlands record van 9.27,38 neer te zetten. In Tokio bleef ze ver van die toptijd verwijderd.

"Het was heel zwaar. Ik heb nog nooit in 38 graden gelopen", zei Van der Reijken. "Halverwege de race ging ik het echt merken. Ik wist vooraf dat de eerste drie halen onmogelijk was, dus voor mij was het belangrijk dat het een harde race zou worden waarin dan mijn tijd nog voldoende zou zijn om door te gaan. De race was ook hard, maar ik kreeg het te zwaar."

Bij de steeplechase moeten de atleten 3.000 meter afleggen op een baan met allerlei hindernissen, waaronder hordes en bakken met water. Het onderdeel maakt bij de vrouwen pas sinds 2008 deel uit van het olympisch programma.