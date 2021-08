Paardrijden ·

Treurig nieuws voor de Zwitserse ruiters, Robin Godel heeft zijn paard Jet Set bij de Olympische Spelen in Tokio moeten laten inslapen. Het dier kwam tijdens de cross van het onderdeel eventing ten val en liep een zware blessure op. "Vanwege de ernst van de verwonding en de veroorzaakte pijn moest het paard kort daarna worden geëuthanaseerd", zegt het Zwitserse Olympische Comité in een verklaring. Volgens de Zwitserse teamleiding was het ongeval niet te wijten aan een fout van de ruiter of aan de staat van het terrein, Godel zelf bleef ongedeerd.