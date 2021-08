Atletiek ·

We sluiten deze atletiekdag af met het koningsnummer! Om 14:50 uur gaan de mannen beginnen aan de 100 meter, dit is de startlijst:



Baan 2: Akani Simbine (Zaf)

Baan 3: Lamont Jacobs (Ita)

Baan 4: Zharnel Hughes (Gbr)

Baan 5: Fred Kerley (VS)

Baan 6: Bingtian Su (Chi)

Baan 7: Ronnie Baker (VS)

Baan 8: Enogh Adegoke (Nig)

Baan 9: Andre De Grasse (Can)