Femke Bol zei zaterdagochtend nog dat ze zeker niet van start zou gaan op de 4x400 meter gemengde estafette, maar zaterdagavond (lokale tijd) hielp ze de Nederlandse ploeg toch bijna aan een olympische medaille in Tokio. De 21-jarige Nederlands recordhouder dacht al langer aan deelname, zonder dat het team het wist.

Bol begon de dag met series van de 400 meter horden, het onderdeel waarop ze medaillekandidate is, en daar zou het bij blijven. Althans, dat was haar boodschap. "Maar ik twijfelde al langer. Met de estafettecoach (Laurent Meuwly, red.) was de afspraak dat we zouden afwachten hoe ik me voelde na de series."

De uitkomst was dat Bol, die met haar uitzonderlijke kwaliteit een welkome versterking is op de estafette, zich goed genoeg voelde. "Ik wilde het risico nemen, want we hadden echt kans op een medaille. Die hadden we ook bijna te pakken."

Bol was de derde loper van de Nederlandse formatie in het Olympic Stadium, die verder bestond uit Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Ramsey Angela. De regerend Europees kampioen indoor liep sterk en op het moment dat ze het stokje gaf aan slotloper Angela had Nederland zicht op goud. Uiteindelijk werd het een vierde plaats op veertien honderdste van de Verenigde Staten (brons) en vijftien honderdste van de Dominicaanse Republiek (zilver). Polen pakte goud.

'Ik vind het een heel goede beslissing'

Mede door haar deelname aan de 4x400 meter gemengd kent Bol drukke Spelen met de 400 meter horden en de 4x400 meter estafette eveneens op de planning. Overbelasting ligt op de loer. "Ik wilde mezelf daarom niet vastleggen, Ik wilde niet zeggen dat ik misschien mee zou doen aan de 4x400 meter gemengd en het vervolgens toch niet doen. Daarom heb ik het samen met met Laurent stilgehouden. En toen ik besloten had het te doen, heb ik het pas aan het team verteld."

Acht uur voor de finale hoorden Klaver, Angela en Bonevacia dat Bol zou meelopen in de finale. "Ik vind dat een heel goede beslissing", zei Klaver kort na de eindstrijd. "Zonder Femke hebben we een heel goed team, maar met haar hebben we meer kans op een medaille. Dat hebben we gezien"

Het lopen van Bol viel nadelig uit voor Lisanne de Witte, die vrijdag in de series liep en tijdens de finale moest toekijken. Dat gold ook voor Jochem Dobber, die plaats moest maken voor Bonevacia. "Maar daar gaan ze goed mee om", zei Angela. "De teamspirit is enorm. We hebben het met zijn zessen gedaan. Zonder Lisanne en Jochem hadden we de finale niet eens gehaald."