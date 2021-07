Thom de Boer hoopt zijn stormachtige ontwikkeling van het afgelopen jaar zondag bij de Olympische Spelen in Tokio te bekronen met een stunt in de finale van de 50 meter vrije slag. De olympisch debutant heeft met het bereiken van de eindstrijd zijn doel nog niet bereikt.

De 50 vrij is het nummer van de macho's onder de zwemmers. "Het zijn allemaal grote gasten", zegt De Boer met een glimlach. "Maar het zijn beste wel lieve jongens, hoor."

De 29-jarige Noord-Hollander, die het zwemmen combineert met een fulltime baan als financieel analist, strijdt nog niet zo lang op het allerhoogste internationale niveau, maar hij verwacht zondag niet onder de indruk te zijn als hij om zich heen kijkt voor zijn eerste olympische eindstrijd.

"Ik heb alle zwemmers die in de finale zitten de afgelopen maanden wel een keer verslagen, behalve Caeleb Dressel", aldus De Boer. "Hij is de topfavoriet, maar achter hem ligt het zo dicht bij elkaar, dat iedereen voor het zilver kan gaan. En dat geldt ook voor mij."

'Het geeft me rust dat ik finale heb gehaald'

Een jaar geleden was alleen het bereiken van de Spelen al een droom die heel ver weg leek voor De Boer, maar zaterdag was het niet eens heel verrassend dat hij zich met een tijd van 21,78 als achtste en laatste plaatste voor de finale van de 50 vrij.

De zwemmer van De Dolfijn uit Amsterdam zette het Nederlands record op het sprintnummer begin juli op 21,58, waarmee hij bij de beste zes mannen van dit jaar op de 50 vrij hoort.

"Als ik die tijd in de halve finales had gezwommen, was ik als derde doorgegaan naar de finale", aldus De Boer, die alleen de Amerikaan Dressel (21,42) en de Fransman Florent Manaudou (21,53) harder zag gaan dan zijn persoonlijke toptijd.

"De afgelopen weken heb ik mezelf druk opgelegd om de finale te halen. Het geeft me rust dat dat nu gelukt is. Zwemmend voelde ik me goed in de halve finales, maar ik denk dat er nog wel wat rek in zit. Een finale moet je ingaan om te winnen. Of toch in ieder geval om je beste race te zwemmen."

De finale van de 50 meter vrije slag voor mannen begint zondag om 3.30 uur Nederlandse tijd. Zeven minuten later start de 50 vrij-finale voor vrouwen met Ranomi Kromowidjojo.