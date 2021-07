De Nederlandse handbalsters hebben op de Olympische Spelen hun eerste nederlaag geleden. De regerend wereldkampioen werd zaterdag in een enerverende topper met 29-27 verslagen door Noorwegen.

Omdat Oranje al zeker was van een plaats in de kwartfinale, heeft de nederlaag geen grote gevolgen. Wel wordt naast de groepswinst gegrepen. Die gaat naar Noorwegen, dat deze Spelen nog zonder puntenverlies is.

Voor Nederland is het de eerste nederlaag dit olympisch toernooi. Er werd begonnen met een 32-21-overwinning op Japan, waarna ook Zuid-Korea (43-36) en Angola (37-28) met ruime cijfers aan de kant werden gezet.

Maandag sluit Oranje de groepsfase af tegen Macedonië. Dan staat de tweede plaats in groep A op het spel. Noorwegen speelt als groepswinnaar in de kwartfinales tegen de nummer vier uit de andere poule.

Regerend Europees kampioen Noorwegen geldt als een grootmacht in het handbal en pakte in zowel 2008 als 2012 de olympische titel. Vijf jaar geleden in Rio hielden de Noorse vrouwen toenmalig debutant Nederland van het brons door de troostfinale te winnen.

De Noorse speelster Nora Mørk deed Oranje pijn met negen doelpunten. Foto: ANP

Nederland door foutjes in slotfase onderuit

Nederland en Noorwegen gaven elkaar in een hoogstaand duel weinig toe, al waren het de Scandinaviërs die vanaf 5-5 een klein gaatje sloegen en wat later met een 16-13-voorsprong mochten gaan rusten.

Na de pauze sloeg Noorwegen bij 18-14 een maximaal gat van vier punten, maar daarna kwam de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade met dynamisch handbal sterk terug.

Bij 22-22 knokte Oranje zich langszij en bij 23-22 werd er zelfs voor het eerst een voorsprong genomen. Daarna was het echter Noorwegen dat een tandje bij wist te zetten en - ook mede door wat foutjes van Nederland - alsnog de zege greep.

Inger Smits werd topscorer van Nederland met zeven doelpunten. Danick Snelder maakte er vijf. Nora Mørk was uitblinker bij Noorwegen met negen goals.