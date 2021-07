Het Nederlandse team wil niet treuren om het mislopen van een medaille in de olympische finale de 4x400 meter gemengde estafette. Ramsey Angela, Lieke Klaver, Femke Bol en Liemarvin Bonevacia hadden in het Olympic Stadium in Tokio op 150 meter van de finish zicht op goud, maar het werd een vierde plaats.

"We staan net niet op het podium bij een olympische finale, dat is echt megacool om te zeggen. Dit is gewoon hartstikke goed", zei Klaver enkele minuten na de race.

Klaver was de tweede loper van het viertal, waarna Bol als derde loper oprukte in het veld. Op het moment dat ze het stokje overgaf aan Angela zag het er goed uit voor Nederland. In de laatste bocht ging Angela zelfs aan de leiding, maar op het laatste stuk gingen de lopers uit Polen (goud), de Dominicaanse Republiek (zilver) en de Verenigde Staten (brons) hem alsnog voorbij.

Nederland kwam veertien honderdste tekort voor brons en vijftien honderdste voor zilver. "Meteen na de finish was ik diep teleurgesteld", vertelde Angela. "Ik voelde mij zwaar klote. Nu ik het even besproken heb met het team, word ik weer vrolijk."

'Een vierde plaats met een gouden randje'

Hoewel Ramsey als slotloper even aan kop ging, wilde hij tijdens de race niet aan een medaille denken. "Gewoon zo doorgaan, dat is het enige wat in mijn hoofd zat. Het laatste stuk is mijn beste stuk, maar die andere jongens waren gewoon net iets sneller. Dat is het. Ik viel niet stil. En ik denk ook niet dat we het ergens hebben laten liggen. We hebben ons uiterste best gedaan en dat is beloond met een vierde plek. Ja, ik zie de vierde plaats als een beloning."

Klaver noemde het zelfs "een vierde plaats met een goud randje". Ze nam Angela ook niet kwalijk dat hij in het laatste stuk niet standhield.

"Het ging om een paar honderdste. Dan is het makkelijk om te wijzen naar de slotloper, maar iedereen kan het ergens hebben laten liggen. Je kunt ook zeggen dat ik net iets sneller had moeten lopen. Het is gewoon gegaan zoals het gegaan is en daar mogen we trots op zijn. Onze kracht is vertrouwen en vriendschap. En dat betaalt zich uit met een vierde plek."

De 4x400 meter gemengd is nieuw op het olympische programma. Nederland is in Tokio ook vertegenwoordigd op alle andere estafettenummers in de atletiek: de 4x100 meter mannen, de 4x100 meter vrouwen, de 4x400 meter mannen en de 4x400 meter vrouwen.