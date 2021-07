Al drie jaar domineert Kiran Badloe het windsurfen, met zijn eerste olympische titel zaterdag in Japan als hoogtepunt. De heerschappij van de 26-jarige Nederlander begon toen hij besefte dat zijn goede vriend en grote rivaal Dorian van Rijsselberghe niet onverslaanbaar was.

Het kantelpunt in de carrière van Badloe is het laatste grote toernooi dat hij níét won. De geboren Almeerder dacht in 2018 in het Deense Aarhus zijn eerste wereldtitel te gaan winnen, maar aan het einde van de week ging het goud toch 'gewoon' weer naar tweevoudig olympisch kampioen Van Rijsselberghe.

In de autorit van acht uur terug naar huis had Badloe een lang gesprek met coach Aaron McIntosh. "Dit is jóúw tijd", zei de Nieuw-Zeelander tegen de man die hij vijf jaar eerder had gevraagd om de trainingspartner te worden van Van Rijsselberghe. "Je moet niet je hele loopbaan in de schaduw van Dorian blijven leven."

"Toen Kiran zich dat realiseerde, toen hij alles wat hij geleerd had bij elkaar bracht en echt zijn eigen persoon werd, kwamen de resultaten", vertelde McIntosh zaterdag in Enoshima, vlak nadat hij voor de derde Spelen op rij een pupil naar de olympische titel had geleid. "En vanaf dat moment is Kiran al drie jaar de beste windsurfer ter wereld."

'Ik had altijd een bepaald respect voor Dorian'

Toen Badloe in 2013 bij de trainingsgroep van McIntosh kwam, was hij een verlegen tiener die het niet makkelijk vond om zich uit te drukken in het Engels. Van Rijsselberghe was net een jaar olympisch kampioen, waardoor de verhoudingen tussen de twee windsurfers wel duidelijk waren.

Maar langzaamaan groeide Badloe steeds meer naar het niveau van zijn goede vriend toe. En kwamen er momenten dat hij op het water harder ging dan Van Rijsselberghe. "Maar ik gaf Dorian altijd heel veel respect voor wat hij had gepresteerd had", aldus Badloe. "Ik merkte dat dat ik me daardoor een klein beetje inhield in de trainingen. Dat ik het wel prima vond als ik achter Dorian zat, want hij was hartstikke goed."

Pas na zijn tweede plaats op het WK van 2018, en de bemoedigende woorden van McIntosh ergens tussen Denemarken en Nederland, kwam bij Badloe het besef dat achter Van Rijsselberghe varen niet voldoende was als hij naar de Spelen van Tokio wilde, aangezien Nederland maar één startplek had.

"Ik heb echt een knop moeten omzetten", aldus Badloe. "In de trainingen nam ik er geen genoegen meer mee dat ik vlak achter Dorian eindigde. Ik moest proberen er vóór te komen. En dat heeft voor mijn carrière echt een wereld van verschil gemaakt, want sindsdien heb ik elke wedstrijd gewonnen."

'Ik ben ontzettend trots op Kiran'

Voor de kust van Enoshima domineerde Badloe afgelopen week als Van Rijsselberghe in 2012 en 2016. Hij was voor de medalrace van zaterdag al zo goed als zeker van goud en in het eindklassement had hij een straatlengte voorsprong op de concurrentie.

"Ik ben ontzettend trots op Kiran, als sporter én als mens", aldus McIntosh. "Wij zijn echt partners in dit project. Ik ben zijn trainer en zijn coach, maar ook zijn vriend en collega. Het is echt prachtig om op dit niveau met sporters te mogen werken."