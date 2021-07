Atlete Elaine Thompson heeft zaterdag op de Olympische Spelen in Tokio haar olympische titel op de 100 meter geprolongeerd. De Jamaicaanse rekende in de finale overtuigend af met haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce en noteerde de op een na snelste tijd ooit. Het gehele podium bestond uit Jamaicanen.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 29-jarige Thompson klokte in het olympisch stadion in Tokio een tijd van 10,61 seconden, een nieuw olympisch record. Voor het wereldrecord van Florence Griffith-Joyner uit 1988 kwam ze slechts twaalf honderdsten tekort, maar de Jamaicaanse mag zich na de Amerikaanse wel de snelste atlete op de 100 meter aller tijden noemen.

Thompson liep de op een na snelste tijd ooit op de veelbesproken Nike Dragonfly. De schoenen, ook wel bekend als de 'superspikes', zijn onderwerp van discussie in de atletiekwereld omdat de benen van de atleten minder vermoeid aanvoelen door het schuim en het carbon.

Het is voor Thompson haar tweede olympische titel op de 100 meter en haar derde gouden medaille in totaal. Vijf jaar geleden werd ze in Rio de Janeiro olympisch kampioene op zowel de 100 als de 200 meter. Ze doet in Tokio ook mee aan de 200 meter en is een van de grootste concurrentes van Dafne Schippers.

Jamaice won met Elaine Thompson (midden), Shelly-Ann Fraser-Pryce (links) en Shericka Jackson alle medailles op de 100 meter. Jamaice won met Elaine Thompson (midden), Shelly-Ann Fraser-Pryce (links) en Shericka Jackson alle medailles op de 100 meter. Foto: Getty Images

Jamaica grijpt alle medailles

Jamaica domineerde de 100 meter en veroverde ook het zilver en het brons op het sprintnummer. Tweevoudig olympisch kampioene Fraser-Pryce werd tweede met 10,74, terwijl Shericka Jackson het Jamaicaanse podium completeerde met de derde plaats (10,76).

De 34-jarige Fraser-Pryce was de topfavoriete voor goud en kwam ook als eerste uit de startblokken, maar na zo'n 40 meter verloor ze de leiding aan de ontketende Thompson. Fraser-Pryce veroverde in 2008 in Peking en in 2012 in Londen de gouden medaille.

Nederland was niet vertegenwoordigd op de finale van de 100 meter. Schippers en Jamile Samuel hadden zich afgemeld voor het sprintnummer, terwijl Marije van Hunenstijn vrijdag al in de series strandde. Met 11,27 seconden liep de Gelderse wel haar beste tijd van het jaar, maar dat was niet genoeg voor een plek in de halve finales. Nederland won met Fanny Blankers-Koen in 1948 één keer olympisch goud op de 100 meter bij de vrouwen.