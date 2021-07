Ajax-aanvaller Antony heeft zaterdag met Brazilië de halve finales op de Olympische Spelen in Tokio bereikt. De Braziliaanse voetballers rekenden in de kwartfinales af met Egypte: 1-0. Spanje had met enkele EK-gangers een verlenging nodig tegen Ivoorkust.

Het enige doelpunt voor Brazilië in de kwartfinalewedstrijd tegen Egypte werd gemaakt door Matheus Cunha. De middenvelder rondde in de 37e minuut een vlijmscherpe counter af en werd daarmee de matchwinner voor de ploeg van bondscoach André Jardine.

De 21-jarige Antony stond net als in de groepswedstrijden van Brazilië in de basis, maar kon geen indruk maken. Hij kreeg vlak voor de openingstreffer van Cunha een gele kaart en werd in de 64e minuut naar de kant gehaald.

Regerend olympisch kampioen Brazilië neemt het in de halve finales op tegen Mexico, dat in de kwartfinales met 6-3 te sterk was voor Zuid-Korea.

EK-ganger Mikel Oyarzabal maakte de belangrijke 3-2 voor Spanje. EK-ganger Mikel Oyarzabal maakte de belangrijke 3-2 voor Spanje. Foto: Getty Images

Spanje na verlenging langs Ivoorkust

Ook Spanje voegde zich bij de laatste vier van het voetbaltoernooi in Tokio, door pas in de verlenging af te rekenen met Ivoorkust. Na negentig minuten stond het 2-2 in Miyagi. Rafa Mir maakte in de laatste minuut van de blessuretijd de 1-2 van Ivoorkust in de negentigste minuut ongedaan.

Met EK-gangers Unai Simón, Pau Torres, Mikel Oyarzabal en Dani Olmo in de basis nam Spanje in de verlenging afstand van Ivoorkust. Na de 3-2 van Oyarzabal in de 98e minuut completeerde Mir zijn hattrick met de 4-2 en 5-2.

Spanje treft in de halve eindstrijd gastland Japan. Het gastland was pas na penalty's te sterk was voor Nieuw-Zeeland, waarbij de in het Gelderse Brummen geboren verdediger Nando Pijnaker in de basis stond. Na 120 minuten stond het nog 0-0 in Kashima. In de beslissende strafschoppenreeks miste Nieuw-Zeeland twee keer.