Nederland heeft zaterdag nipt naast de medailles gegrepen op de 4x400 meter gemengde estafette op de Olympische Spelen. Liemarvin Bonevacia, Femke Bol, Lieke Klaver en Ramsey Angela kwamen als vierde over de finish.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De zege ging naar Polen, achter de Dominicaanse Republiek en de Verenigde Staten. Slotloper Angela liep voor de laatste bocht nog aan de leiding, maar werd in de laatste 100 meter ingehaald door de drie concurrenten.

Met 3.10,36 liep Nederland een nationaal record op het nieuwe onderdeel. De achterstand op Polen (3.09,87), de Dominicaanse Republiek (3.10,21) en de VS (3.10,22) was klein.

Ten opzichte van de halve finales, waarin Nederland achter Polen de tweede tijd (3.10,69) noteerde, had Nederland twee andere lopers opgesteld: Bonevacia en Bol namen de plaatsen van Jochem Dobber en Lisanne de Witte in.

Nederland diende protest in tegen VS

Er is nog een kans dat Nederland alsnog een medaille overhoudt aan de estafette. Enkele uren voor aanvang van de olympische finale diende Nederland namelijk een klacht in tegen de Verenigde Staten. De Amerikanen zouden in de halve finale een foutieve wissel hebben uitgevoerd.

De VS werd aanvankelijk gediskwalificeerd, maar dat werd later teruggedraaid. Het Nederlandse protest wordt pas na de finale behandeld.

De gemengde estafette op de 4x400 meter maakte in Tokio voor het eerst deel uit van het olympische programma.