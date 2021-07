De Nederlandse hockeysters gaan als groepswinnaar naar de kwartfinales op de Olympische Spelen in Tokio. De ploeg van bondscoach Alyson Annan rekende in het laatste groepsduel af met rivaal Duitsland: 3-1.

Al na acht minuten brak topscorer Frédérique Matla de ban door een strafcorner te benutten, waarna Lidewij Welten nog in het eerste kwart de voorsprong verdubbelde met haar eerste doelpunt van het toernooi. Duitsland deed vlak voor rust nog wat terug, maar Matla maakte in de slotfase de 3-1.

Met de zege op Duitsland stelden de hockeysters de zege in groep A veilig, waardoor Nieuw-Zeeland, de nummer vier van groep B, maandag de tegenstander is in de kwartfinales. Nieuw-Zeeland is de nummer zeven van de wereldranglijst, terwijl Nederland al jarenlang de mondiale nummer één is.

De ploeg van bondscoach Annan won al haar wedstrijden in de poulefase in Tokio. Oranje versloeg eerder India (5-1), Ierland (4-0), Zuid-Afrika (5-0) en Groot-Brittannië (1-0) en incasseerde dit toernooi pas twee doelpunten.

Oranje is de torenhoge favoriet voor de olympische titel in Tokio. De drievoudig olympisch kampioen verloor vijf jaar geleden in Rio de Janeiro nog de strijd om goud van Groot-Brittannië, maar won sindsdien alle prijzen die er te vergeven waren, waaronder één wereldtitel en drie Europese titels.

Stand in groep A: 1. Nederland * 5-15 (18-2)

2. Duitsland * 5-12 (13-7)

3. Groot-Brittannië 4-6 (9-5)

4. India 5-6 (7-14)

5. Ierland 4-3 (4-9)

6. Zuid-Afrika 5-0 (5-19)

* = naar kwartfinales

Oranje overtuigend in openingsfase

In de laatste test voor de knock-outfase van het hockeytoernooi maakte Oranje vanaf de afslag een overtuigende indruk in het Odoi Stadium in Tokio. Na acht minuten was het dan ook al raak. Uit de tweede strafcorner sleepte Matla hard en laag binnen, waarmee ze alweer haar zesde doelpunt van het toernooi maakte.

Nog voor het einde van het eerste kwart verdubbelde Welten op fraaie wijze de voorsprong van Nederland. De aanvaller, die na een race tegen de klok net op hersteld was van een hamstringblessure, was het eindstation van een sublieme aanval van Oranje en tikte van dichtbij de 2-0 binnen.

Duitsland kwam in het tweede kwart beter in het spel en deed vlak voor rust wat terug. Sonja Zimmermann sleepte de bal uit een strafcorner door de benen van de Nederlandse keeper Josine Koning: 2-1.

Vlak na de pauze sloeg de schrik Oranje om het hart toen routinier Caia van Maasakker een bal hard op het voorhoofd kreeg. Na een behandeling van de artsen kon de verdediger haar strijd vervolgen, waarna Matla vijf minuten voor tijd de wedstrijd besliste. Na een pass van Welten omspeelde ze de Duitse keeper en liet ze zien dat Nederland zijn topvorm nadert in de jacht op goud.