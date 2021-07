Femke Bol heeft zeer verrassend een plek gekregen in de Nederlandse ploeg voor de finale van de 4x400 meter gemengd op de Olympische Spelen in Tokio. De Europees kampioene indoor vervangt Lisanne de Witte.

De finale van de 4x400 meter gemengd begint vandaag om 14.35 uur (Nederlandse tijd) in het Olympic Stadium in Tokio.

De verwachting was dat Bol niet zou starten, omdat het anders te druk voor haar zou worden tijdens deze Spelen. De 21-jarige Amersfoortse liep zaterdagochtend nog in de series van de 400 meter, een onderdeel waarop ze tot de kanshebbers voor een medaille behoort. Ze komt later deze Spelen waarschijnlijk ook nog in actie op de 4x400 meter.

Met het viertal Jochem Dobber, Lieke Klaver, De Witte en Ramsey Angela maakte Nederland vrijdag indruk in de series van de 4x400 meter gemengd, een onderdeel dat nieuw is op het olympische programma. Nederland scherpte het nationale record aan tot 3.10,69 en alleen Polen was sneller.

Behalve De Witte moet ook Jochem Dobber plaatsmaken in de finale. Hij wordt vervangen door Liemarvin Bonevacia.

De Nederlandse formatie die vrijdag indruk maakte in de series. De Nederlandse formatie die vrijdag indruk maakte in de series. Foto: ANP

Nederlandse ploeg tekent protest aan

Overigens heeft de Nederlandse ploeg protest aangetekend tegen de deelname van de Verenigde Staten aan de finale. Het Amerikaanse team, concurrent van het Nederlandse viertal, werd vrijdag gediskwalificeerd, maar dit werd uren later teruggedraaid.

"Team USA wisselde op een ongeldig wisselpunt. Het team werd in eerste instantie gediskwalificeerd. Om onduidelijke redenen heeft de jury besloten deze beslissing terug te draaien", schrijft de Atletiekunie zaterdag zo'n 2,5 uur voor de eindstrijd op Twitter.

Waarschijnlijk zal de jury na de race pas uitspraak doen over het protest, dus de VS lijkt sowieso van start te gaan. Als Nederland in het gelijk wordt gesteld, dan wordt de Amerikaanse ploeg uit de eindstand gehaald.

'De onderbouwing is flinterdun'

Op beelden is duidelijk te zien dat de Amerikaanse Lynna Irby ver buiten haar vak startte tijdens de series van de 4x400 meter. Dat had aanvankelijk dus diskwalificatie tot gevolg, maar de VS beklaagde zich daarover. Volgens de Amerikanen stond Irby door aanwijzingen van een official verkeerd en de jury ging daarin mee.

Ad Roskam, technisch directeur van de Atletiekunie, noemt het terugdraaien van de diskwalificatie "onacceptabel".

"De onderbouwing van de beslissing, die vannacht om 2.00 uur is genomen, is flinterdun en eigenlijk nergens op gebaseerd", aldus Roskam tegen De Telegraaf. "De VS heeft gewoonweg niet volgens de regels gelopen door buiten het vak te wisselen."