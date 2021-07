Connor Fields is zaterdag na één nacht op de intensive care overgeplaatst naar een reguliere afdeling van een ziekenhuis in Tokio. De Amerikaanse BMX'er raakte ernstig gewond bij een valpartij.

De 28-jarige Fields liep vrijdag in de halve finales op de Olympische Spelen bij een valpartij een hersenbloeding op. Hij bracht de nacht door op de ic.

Nadat de doktoren vaststelden dat er geen nieuwe bloedingen waren ontstaan, mocht Fields worden overgeplaatst naar een andere afdeling in het ziekenhuis.

In 2016 op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro werd Fields nog olympisch kampioen. Vier jaar eerder in Londen eindigde hij als zevende.

Op basis van zijn prestaties in eerdere heats had Fields zich ook in Tokio geplaatst voor de finale, waarin hij na zijn val uiteraard niet kon starten. De Nederlander Niek Kimmann pakte ondanks een scheurtje in zijn knieschijf het olympisch goud.