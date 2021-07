Novak Djokovic heeft geen bronzen medaille weten te veroveren op de Olympische Spelen in Tokio. De twintigvoudig Grand Slam-winnaar verloor zaterdag de strijd om de bronzen plak in drie sets van de Spanjaard Pablo Carreño Busta.

Djokovic had last van zijn schouder en meldde zich later af voor de troostfinale van het gemengde dubbelspel. Daardoor ging het brons zonder te spelen naar het Australische duo Ashleigh Barty en John Peers.

Tegen Carreño Busta kwam de 34-jarige Djokovic al slecht uit de startblokken op het Ariake Tennis Park in Tokio. Hij verloor de eerste set met 4-6 van de vier jaar jongere Spanjaard, die de elfde plaats op de wereldranglijst bezet.

De Serviër herstelde zich wel door de tweede set te winnen na een tiebreak (7-6 (6)), waarin hij een matchpoint overleefde, maar in de derde set ging hij kansloos onderuit: 3-6. Opvallend was dat de mondiale nummer één in de gehele partij slechts achttien winners sloeg. Uit frustratie gooide hij in de derde set met zijn racket.

Zverev en Khachanov zondag in finale

Djokovic verloor vrijdag in de halve finales van Alexander Zverev en zag daarmee de kans op de Golden Slam - het winnen van alle Grand Slam-toernooien en olympisch goud in één jaar - door zijn handen glippen.

Djokovic won eerder dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, waarmee hij zijn achttiende, negentiende en twintigste Grand Slam-titel pakte en recordhouders Roger Federer en Rafael Nadal evenaarde.

De strijd om de olympische titel gaat zondag tussen Zverev en de Rus Karen Khachanov, die in de halve finales afrekende met Carreño Busta. Andy Murray won vijf jaar geleden op de Spelen van Rio de Janeiro de gouden medaille, maar trok zich in Tokio terug uit het enkelspel. De Brit richtte zich op het dubbelspel, waarin hij in de kwartfinales werd uitgeschakeld.