Eventingamazones Merel Blom en Janneke Boonzaaijer staan respectievelijk 21e en 30e in de tussenstand na het onderdeel dressuur op de Olympische Spelen in Tokio. Blom kwam zaterdag in actie en staat nu op 31,5 strafpunten. Boonzaaijer reed de dressuur vrijdag en kwam uit op 33,0 strafpunten.

Blom keek na de rit met haar paard The Quizmaster terug op een goede proef, maar vond het jammer dat ze aan het einde wat punten verloor. "Ik denk dat daar de lichte spanning die mijn paard op het voorterrein had, er toch nog even uitkwam", analyseerde de amazone, die op meer had gerekend.

"Het was misschien wel de proef die ik voor ogen had, maar zeker niet de punten die ik voor ogen had. Ik ben best tevreden over de proef, het is logisch dat het in de training beter gaat", zei de Texelse.

"Wat we van tevoren hadden bedacht, heb ik ook kunnen rijden. Ik heb technisch wel zo gereden zoals het plan was, maar het is jammer deze punten te rijden. Ik had op meer gehoopt."

Janneke Boonzaaijer in actie in Tokio. Janneke Boonzaaijer in actie in Tokio. Foto: AFP

Debutant Boonzaaijer opgetogen met dertigste plek

Boonzaaijer reed vrijdag de dressuur met haar paard Champ de Tailleur. "Het was geweldig, ik vond het echt heel cool", reageerde ze na haar olympische debuut.

Er doen in totaal 62 amazones mee. Regerend olympisch kampioen Michael Jung uit Duitsland gaat na de dressuur aan de leiding met 21,1 strafpunten. De Brit Oliver Townend staat tweede met 23,6, voor de Chinees Alex Hua Tian met 23,9.

In het landenklassement gaat Groot-Brittannië aan de leiding, voor Duitsland en Nieuw-Zeeland. Nederland doet niet mee in de landwedstrijd.

Met de crosscountry en een springparcours volgen nog twee onderdelen. De crosscountry staat zondag op het programma.

Blom heeft hoge verwachtingen van de cross. "Ik heb hiervoor het juiste paard meegenomen. Hij is snel, kan goed klimmen en draaien. Bovendien kan hij prima met de hitte overweg."