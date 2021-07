Kiran Badloe is in extase na zijn olympische titel in het windsurfen. De gouden medaille van de 26-jarige Nederlander in de RS:X-klasse kwam zaterdag in de afsluitende medalrace zoals verwacht niet meer in gevaar.

"Dit is toch gaaf man? Dit is echt kicken. Het was nog spannend, want ik wist dat ik een goede race moest varen", was de eerste reactie van Badloe op zijn gouden medaille bij de NOS.

De windsurfer ging uit voorzorg rustig van start, maar dat gold niet voor iedereen. Drie van zijn concurrenten - een Italiaan, een Pool en een Fransman - maakten een valse start en werden daarvoor bestraft.

"Ik was heel behoudend gestart om te zorgen dat ik niet te vroeg was", aldus Badloe. "Die andere jongens pushten net te hard bij de start en gingen alle drie te vroeg. Toen die Fransman ook werd bestraft, drong bij me door: deze titel is voor mij."

Kiran Badloe vierde zijn olympische titel met een salto. Foto: Pro Shots

'Er wordt altijd naar de Spelen gekeken'

Badloe, die met zijn gouden medaille de opvolger is van zijn leermeester Dorian van Rijsselberghe en voor de vierde Nederlandse titel van deze Spelen zorgt, heeft genoten van de afgelopen dagen.

"Dit is supergaaf. We zijn een olympische sport, dus er wordt altijd naar de Spelen gekeken. Het is het belangrijkste evenement. We zijn vier jaar aan het werk om hier te presteren en goud te halen. Alles viel deze week samen, daar ben ik heel erg blij mee", aldus de Nederlander, die onder anderen zijn coach Aaron McIntosh de credits geeft.

"Hij straalt vertrouwen uit. Ik voel me fijn met hem als coach erbij. Dat vertrouwen maakt mij heel relaxed en rustig. Hij zegt: 'We hebben het werk gedaan en moeten hier varen zoals we altijd doen.' Dat kan hij als geen ander naar me overbrengen."