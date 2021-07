Kiran Badloe genoot zaterdag pas echt van zijn olympische titel in het windsurfen. De 26-jarige Nederlander nam geen enkel risico in de medalrace en stelde op die manier zoals verwacht het goud veilig.

"Dit is echt bijzonder, supergaaf", zei Badloe in Enoshima. "Een WK winnen is ook heel tof, maar hier zit toch wel een ander randje aan. Hoewel we gewoon hetzelfde doen, weegt deze titel wel wat zwaarder. Eeuwige roem? Ha, daar wil ik best voor tekenen."

De drievoudig wereldkampioen had deze week in de twaalf reguliere races al zo'n grote voorsprong opgebouwd in het klassement, dat hij zaterdag in de afsluitende race er alleen voor moest zorgen dat hij niet uitviel of gediskwalificeerd werd.

Badloe stond bij de start daarom al een flink stukje achter zijn concurrenten. "Dit was een van mijn minder goede en tegelijkertijd mijn beste start ooit", lachte hij. "Ik startte expres lekker laat en heb vervolgens eigenlijk alles gedaan wat ik moest doen."

De Fransman Thomas Goyard, de Italiaan Mattia Camboni en de Pool Piotr Myszka bewezen waarom het terecht was dat Badloe geen enkel risico nam. De nummer twee, drie en vier van het tussenklassement na twaalf races werden gediskwalificeerd wegens een valse start.

"Er gebeurden een heleboel rare dingen, maar gelukkig niet met mij. Ik wist dat de andere jongens heel hard zouden pushen, omdat ze om de medailles streden, dus ik bleef zo ver mogelijk bij hen weg. Dat werkte uitstekend", aldus Badloe.

De Nederlander vierde zijn feestje pas toen hij in de medalrace als tweede over de streep kwam. "Ik wilde mezelf na de twaalfde race van donderdag nog niet rijk rekenen, maar nu is het een done deal en voelt het echt. Het is een ongelooflijk gevoel om olympisch kampioen te zijn. Ik denk dat ik het de komende uren pas echt ga beseffen, maar het voelt nu al fantastisch."

'Ik heb deze week echt genoten'

Badloe kon deze week in Japan als topfavoriet eigenlijk alleen maar verliezen. Zelf benadrukte hij in de aanloop naar de Spelen steeds dat er in het windsurfen heel veel kan gebeuren en dat het niet zo vanzelfsprekend was dat hij zijn goede vriend en oud-trainingspartner Dorian van Rijsselberghe zou opvolgen als olympisch kampioen.

"Natuurlijk heb ik weleens gedroomd over dit scenario, maar je ziet bij die Fransman en die Italiaan dat ze vandaag nog in drie seconden van het podium zijn gekukeld. Zoiets had mij deze week ook zomaar nog kunnen overkomen. Ik hoefde door mijn diskwalificatie in race 5 nog maar één keer slecht te varen en het was klaar geweest. Ik heb nooit gedacht: dit ga ik even doen."

Badloe kan simpel verklaren waarom de druk van topfavoriet-zijn hem niet in de weg heeft gezeten. "Ik probeer te genieten van wat ik aan het doen ben. Ik vind windsurfen ongelooflijk gaaf en doe het met zo veel plezier. Als ik die houding heb, gaan de resultaten meestal de goede kant op. Ik heb deze week ook echt genoten, het was heel speciaal om hier te varen."

Dat zijn nieuwe status ook speciaal is, merkte Badloe doordat hij nog voor de podiumceremonie werd gebeld door demissionair premier Mark Rutte. "Ik hoop dat ik nu echt een ambassadeur voor deze sport zal worden", zei de olympisch kampioen. "Ik vind het leuk om het windsurfen te promoten en hoop dat ik iedereen kan laten inzien hoe gaaf deze sport is."